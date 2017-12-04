Гурбан ГУРБАНОВ: «Каніболоцьким я задоволений»

Минулого тижня на запрошення організаторів Гран Прі Азербайджану на два дні до Баку завітав Даніель Ріккардо, переможець цьогорічної гонки. Програма перебування австралійця включала не тільки екскурсії містом, автограф-сесію для вболівальників і спілкування з пресою, а й поїздку на тренувальну базу ФК «Карабах» – першого клубу в історії Азербайджану, що пробився до групового етапу Ліги чемпіонів. Від команди гонщик отримав клубну футболку зі своєю «трійкою» на спині, натомість сам Даніель подарував пару гоночних кросівок, поставивши автограф на кожному.

Користуючись нагодою, кореспондент Sport.ua поставив кілька питань головному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову.

– Хоча у вас є ще одна гра проти «Роми», та попередні висновки з дебюту в Лізі чемпіонів зробити вже можете?

– Так, звісно – для нас це, насамперед, дуже корисний досвід. Грати проти таких сильних команд («Атлетіко», «Рома» та «Челсі» – прим. Sport.ua) насправді дуже цікаво та пізнавально. Зрештою, саме в таких іграх ми можемо підвищувати свій рівень, а крім того вже маємо 2 набраних очка. Команда в цілому поставлені мною завдання виконала, а отриманий нами досвід є дуже важливим, і я задоволений кожним футболістом.

– А які будуєте плани на сезон майбутній, адже апетит приходить під час їжі?

– Дійсно, маєте рацію, але щоб ще раз потрапити до Ліги чемпіонів нам треба насамперед перемогти в чемпіонаті, а у нас наразі дуже важкий напружений графік – кожен третій день гра – або Ліга чемпіонів, або чемпіонат. Хотілося б підсилитися на наступний рік. Не знаю, чи вийде зробити трансфери, чи ні, але сподіваюся, що вдасться. Я думаю, що цей турнір дав футболістам упевненість, адже кожен з них прагне грати в Лізі чемпіонів, тож думаю, що в них з’явилося ще більше бажання і вони також захочуть стати чемпіонами, щоб потрапити до Ліги чемпіонів.

– Звісно не можу не поставити питання про вашого легіонера з України, Антона Каніболоцького – ви ним задоволені?

– Так, звичайно. Не дивлячись на те, що він не грав у Лізі чемпіонів – на жаль на полі є місця для десяти польових і лише одного кіпера, і тому йому можливо важко, та думаю, що в чемпіонаті саме Антон зіграв більшість матчів. Тож звичайно я ним задоволений, і як воротарем, і як людиною – він дуже приємна та добра людина.

В’ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ