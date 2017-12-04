Основной полузащитник Партизана не сыграет с Динамо

«Партизан» подходит к поединку с киевским «Динамо» с кадровыми потерями. Клуб из Белграда в ближайшее время не сможет рассчитывать на бразильского полузащитника Эвертона Бильера, который травмировался в матче чемпионата Сербии против «Войводины» (1:1).

Добавим, что 29-летний полузащитник отыграл в групповом раунде Лиги Европы все 5 матчей без замен.

Поединок «Динамо» – «Партизан» состоится в четверг, 7 декабря. Начало матча в 20:00.