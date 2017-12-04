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Основной полузащитник Партизана не сыграет с Динамо

Эвертон Бильер травмировался в матче чемпионата Сербии

  • 04.12.2017 17:53
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Engeplu. Эвертон Бильер
© Engeplu. Эвертон Бильер

«Партизан» подходит к поединку с киевским «Динамо» с кадровыми потерями. Клуб из Белграда в ближайшее время не сможет рассчитывать на бразильского полузащитника Эвертона Бильера, который травмировался в матче чемпионата Сербии против «Войводины» (1:1).

Добавим, что 29-летний полузащитник отыграл в групповом раунде Лиги Европы все 5 матчей без замен.

Поединок «Динамо» – «Партизан» состоится в четверг, 7 декабря. Начало матча в 20:00.

Источник — Sport.ua

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