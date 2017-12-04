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Віктор Циганков – найкращий гравець 18 туру

Півзахисник «Динамо» на один бал випередив свого партнера по команді Жуніора Мораєса

  • 04.12.2017 10:55
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УПЛ. Виктор Цыганков
© УПЛ. Виктор Цыганков

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 18 туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з «Маріуполем» забив м’яч і зробив дві результативні передачі. Він на один бал випередив свого партнера по команді Жуніора Мораєса і на три бали іншого киянина – Дениса Гармаша.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Яворський, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев.

Источник — УПЛ

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