Віктор Циганков – найкращий гравець 18 туру

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 18 туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з «Маріуполем» забив м’яч і зробив дві результативні передачі. Він на один бал випередив свого партнера по команді Жуніора Мораєса і на три бали іншого киянина – Дениса Гармаша.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Яворський, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев.