ПАВЛОВ: «Если Шандор, Татулян и Годулян убивали, то они убивали»

Экс-тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал о взаимоотношениях с арбитрами.

«Три года я отдыхал, когда меня дисквалифицировали за нецензурные слова в сторону арбитра. После того эпизода я встретился с Шандором, и все уже хорошо. Если помните, я каждый раз подходил к бровке и высказывал все арбитрам. Иногда за это удаляли, а иногда – нет.

Шандор, Татулян, Годулян – гениальные судьи. Те арбитры, которые сейчас судят, хотят помочь, но не могут. Эти рефери если помогали, то помогали, если они убивали, то они убивали. Они знали, как это сделать, потому что были грамотные.

Я никогда не ссорился с молодыми арбитрами, я их всегда поддерживал, они ошибаются не предвзято, а когда есть предвзятость – я сразу вижу. Любой тренер, который проработал столько, как я, легко заметит неладное», – сказал Павлов.