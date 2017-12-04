Динамо лидирует по числу крупных побед в чемпионате

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» со счетом 5:1 и одержало пятую победу с крупным счетом в текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.
Столичный клуб – абсолютный лидер по этому показателю. Любопытно, что «Шахтер», который занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, выиграл всего один матч в сезоне с преимуществом в 3 мяча (3:0 против «Ворсклы» в первом туре).
Также стоит отметить, что в текущем сезоне зафиксировано 14 крупных побед, в прошлом году после 18 туров этот показатель равнялся 18-ти.
|1.
|Динамо
|5
|2.
|Александрия
|2
|Заря
|2
|Мариуполь
|2
|5.
|Верес
|1
|Ворскла
|1
|Шахтер
|1
За весь прошлый чемпионат было зафиксировано 27 крупных побед: 21 – на первом этапе, шесть – на втором. Больше половины таких викторий обеспечили динамовцы и «горняки». У киевлян было восемь выигрышей с разницей в три и больше мячей, у донетчан – семь.
Источник — zbirna.com
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