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Динамо лидирует по числу крупных побед в чемпионате

«Шахтер» в текущем сезоне всего 1 раз побеждал с разницей в 3 мяча

  • 04.12.2017 10:00
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» со счетом 5:1 и одержало пятую победу с крупным счетом в текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

Столичный клуб – абсолютный лидер по этому показателю. Любопытно, что «Шахтер», который занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, выиграл всего один  матч в сезоне с преимуществом в 3 мяча (3:0 против «Ворсклы» в первом туре).

Также стоит отметить, что в текущем сезоне зафиксировано 14 крупных побед, в прошлом году  после 18 туров этот показатель равнялся 18-ти.

1. Динамо 5
2. Александрия 2
  Заря 2
  Мариуполь 2
5. Верес 1
  Ворскла 1
  Шахтер 1

За весь прошлый чемпионат было зафиксировано 27 крупных побед: 21 – на первом этапе, шесть – на втором. Больше половины таких викторий обеспечили динамовцы и «горняки». У киевлян было восемь выигрышей с разницей в три и больше мячей, у донетчан – семь.

Источник — zbirna.com

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