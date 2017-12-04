Динамо лидирует по числу крупных побед в чемпионате

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» со счетом 5:1 и одержало пятую победу с крупным счетом в текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.



Столичный клуб – абсолютный лидер по этому показателю. Любопытно, что «Шахтер», который занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, выиграл всего один матч в сезоне с преимуществом в 3 мяча (3:0 против «Ворсклы» в первом туре).



Также стоит отметить, что в текущем сезоне зафиксировано 14 крупных побед, в прошлом году после 18 туров этот показатель равнялся 18-ти.

1. Динамо 5 2. Александрия 2 Заря 2 Мариуполь 2 5. Верес 1 Ворскла 1 Шахтер 1

За весь прошлый чемпионат было зафиксировано 27 крупных побед: 21 – на первом этапе, шесть – на втором. Больше половины таких викторий обеспечили динамовцы и «горняки». У киевлян было восемь выигрышей с разницей в три и больше мячей, у донетчан – семь.