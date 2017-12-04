Александр КАРАВАЕВ: «Шахтер и Динамо сильнее Атлетика»

Капитан «Зари» Александр Караваев поделился ожиданиями от поединка последнего тура группового этапа Лиги Европы против «Атлетика».
— Уровень команд в вашей группе Лиги Европы выше, чем в отечественной Премьер-лиге?
— В какой-то мере. Хотя «Динамо» и «Шахтер», думаю, будут сильнее, к примеру, того же «Атлетика». В тоже время в последнем туре чемпионата Испании, против «Реала», баски выдали хороший матч по самоотдаче и добились в игре с грандом ничьей.
— «Заря» близка к историческому событию — выходу в плей-офф Лиги Европы. Футболисты это осознают?
— Даже не сомневаюсь. Выйти в весеннюю часть еврокубков — это уже совсем другой уровень, и Заря хочет попробовать там свои силы. Но опять же, об этом можно будет думать, только если удастся обыграть «Атлетик».
Наша команда набирается опыта, ведь из последних десяти матчей чуть ли не каждая игра для нас была лобовая, а ведь только в таких поединках футболисты растут.
— То есть резервы у Зари имеются?
— Да. Значит, так нам было уготовано судьбой — проходить такие испытания, из которых, верю, мы выйдет с высоко поднятой головой.
Напомним, поединок «Заря» – «Атлетик» состоится в четверг, 7 декабря. Начало матча в 22:05 по Киеву.
Источник — zbirna.com
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