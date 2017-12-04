Александр КАРАВАЕВ: «Шахтер и Динамо сильнее Атлетика»

уже на постере Ригондо промахивается по Лому

Наказали Моську, тявкающую на слона и довольны.

Мы все время молчим, а они наглеют. Будем и дальше молчать - бредятины типа «исключения дк из евр...

Нет, Суркис должен был подставить и другую щеку для изгиляний кротячьей шаболды.Кротята, привыкай...

Суркис , как та старая подзаборная шавка , которая гавкает только вслед !

Вроде и всё правильно сказал, но какой-то гадкий осадок остаётся: несолидно как-то опускаться до ...

Смени уже аватарку, Сережа Палкин, мы тебя раскрыли