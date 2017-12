Вандалы вновь разрушили статую Месси в Буэнос-Айресе

Неизвестные вандалы снова разрушили памятник Лионелю Мессии в Буэнос-Айресе. На этот раз скульптуре переломали ноги в районе лодыжек.



Полиция пока не установила личность хулиганов.



Напомним, в январе была разрушена верхняя часть статуи, которая позже была восстановлена.

Leo Messi's statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67