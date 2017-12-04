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Вандалы вновь разрушили статую Месси в Буэнос-Айресе

На этот раз скульптуре переломали ноги

  • 04.12.2017 09:29
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Getty Images. Лионель Месси
© Getty Images. Лионель Месси

Неизвестные вандалы снова разрушили памятник Лионелю Мессии в Буэнос-Айресе. На этот раз скульптуре переломали ноги в районе лодыжек.

Полиция пока не установила личность хулиганов.

Напомним, в январе была разрушена верхняя часть статуи, которая позже была восстановлена.

Источник — Twitter

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