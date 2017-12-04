Вандалы вновь разрушили статую Месси в Буэнос-Айресе

Неизвестные вандалы снова разрушили памятник Лионелю Мессии в Буэнос-Айресе. На этот раз скульптуре переломали ноги в районе лодыжек.
Полиция пока не установила личность хулиганов.
Напомним, в январе была разрушена верхняя часть статуи, которая позже была восстановлена.
Leo Messi's statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67— Mootaz Chehade (@MHChehade) 3 грудня 2017 р.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.