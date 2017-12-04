Юрий ВЕРНИДУБ: «Гречишкин возвращается в Шахтер»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о ситуации с контрактами некоторых игроков луганской команды.
«У нас есть много проблем по контрактам. Я постараюсь поговорить с каждым футболистом и убедить, что нам нужно объединиться. Гречишкин возвращается в «Шахтер». Мы хотели арендовать его до лета, но донецкий клуб отпустил его только до зимы. То есть по нему могут быть проблемы.
Что касается Опанасенко и Сухоцкого, то я разговариваю с ними и делаю все, чтобы они меня услышали. Я считаю, что «Заря» – это их на данный момент команда. Мне бы очень хотелось, чтобы они меня услышали и подписали контракты хотя бы еще на год и довели дело до конца. Уверен, потом они найдут себе хорошие, богатые клубы и достаточно заработают», – сказал Вернидуб.
Добавим, что контракты Опанасенко и Сухоцкого рассчитаны до конца 2017 года.
Источник — ПРОФУТБОЛ
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Да, складне життя тренера у Вернидуба, підписати довгострокові контракти з футболістами не можуть, через кожні півРоку Зорю покидають хороші кадри і т.д.
А Опанасенко якщо перейде у якийсь казахський Окжетпес, не зроумію, людина показує хор.футбол будучи крайнім захисником його вистачає на весь матч, щоб робити забіганння по флангу. І взагалі справжній мужик, який не загубиться в умовних: Майнц,Малага і т.д.
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