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Юрий ВЕРНИДУБ: «Гречишкин возвращается в Шахтер»

Наставник «Зари» – о кадровой ситуации в команде

  • 04.12.2017 09:11
  • 2693 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о ситуации с контрактами некоторых игроков луганской команды.

«У нас есть много проблем по контрактам. Я постараюсь поговорить с каждым футболистом и убедить, что нам нужно объединиться. Гречишкин возвращается в «Шахтер». Мы хотели арендовать его до лета, но донецкий клуб отпустил его только до зимы. То есть по нему могут быть проблемы.

Что касается Опанасенко и Сухоцкого, то я разговариваю с ними и делаю все, чтобы они меня услышали. Я считаю, что «Заря» – это их на данный момент команда. Мне бы очень хотелось, чтобы они меня услышали и подписали контракты хотя бы еще на год и довели дело до конца. Уверен, потом они найдут себе хорошие, богатые клубы и достаточно заработают», – сказал Вернидуб.

Добавим, что контракты Опанасенко и Сухоцкого рассчитаны до конца 2017 года.

Источник — ПРОФУТБОЛ

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Комментарии
    acrobat2
    online
      acrobat2, 04.12.2017 09:23
    +1
    команда пролетает с Еврокупками- сомневаюсь что останутся в команде.
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    In_Sheva_we_trust
      In_Sheva_we_trust, 04.12.2017 10:02
    +1
    жаль, футболисты не понимают, что благодаря Вернидубу Заря для них потолок
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 04.12.2017 10:37
    +2
    acrobat2, 04.12.2017 09:23
    команда пролетает с Еврокупками- сомневаюсь что останутся в команде.
    А хто Зорю не пустить в 6-ку, а потім і в Еврокубки? фарм?
    Да, складне життя тренера у Вернидуба, підписати довгострокові контракти з футболістами не можуть, через кожні півРоку Зорю покидають хороші кадри і т.д.
    А Опанасенко якщо перейде у якийсь казахський Окжетпес, не зроумію, людина показує хор.футбол будучи крайнім захисником його вистачає на весь матч, щоб робити забіганння по флангу. І взагалі справжній мужик, який не загубиться в умовних: Майнц,Малага і т.д.
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    timac_11
    online
      timac_11, 04.12.2017 11:16
    +1
    Я бы на месте Вернидуба бросал Зарю. Он жопу рвёт, выводит никому неизвестных игроков в люди, а руководство не может подписать нормальные контракты. Вечно куча арендованных, а свои с недоконтрактами. Зарю жаль, но и Вернидуб достоин большего.
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