ФОТО ДНЯ: Фанаты Динамо потроллили Палкина

Во время матча 18-го тура УПД «Динамо» – «Мариуполь» ультрас киевского клуба вывесили на фан-секторе забавный баннер:
«Цей банер – спроба відвернути увагу від головної теми – матчу в Маріуполі!» (с) Палкін
Напомним, эти слова принадлежат генеральному директору «Шахтера» Сергею Палкину, который таким образом прокомментировал скандал вокруг акции «Мій тато – герой».
Источник — Sport.ua
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