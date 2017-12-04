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ФОТО ДНЯ: Фанаты Динамо потроллили Палкина

Ультрас киевского клуба остроумно ответили генеральному директору «Шахтера»

  • 04.12.2017 08:55
  • 5621 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Во время матча 18-го тура УПД «Динамо» – «Мариуполь» ультрас киевского клуба вывесили на фан-секторе забавный баннер:

«Цей банер – спроба відвернути увагу від головної теми – матчу в Маріуполі!» (с) Палкін

Напомним, эти слова принадлежат генеральному директору «Шахтера» Сергею Палкину, который таким образом прокомментировал скандал вокруг акции «Мій тато – герой».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dima_foto
      dima_foto, 04.12.2017 09:03
    +12
    Молодці
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.12.2017 09:11
    +9
    Бросили палку Палкину !
    Ссылка
    vipfishman
    online
      vipfishman, 04.12.2017 09:54
    +3
    Скоро ахметовскую шваль в Киве не троллить начнут...
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 04.12.2017 10:58
    +1
    В каком месте смеяться?
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.12.2017 11:01
    -3
    Источник — Sport.ua, 04.12.2017 08:55
    эти слова принадлежат генеральному директору «Шахтера» Сергею Палкину
    Неправда. Аліментщик з параші та лугандона державною принципово не розмовляє.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.12.2017 11:07
    -1
    Artyom_I, 04.12.2017 10:58
    В каком месте смеяться?
    в дзеркало глянь. тоді і смійся
    Ссылка
    icebeer
      icebeer, 04.12.2017 11:21
    0
    vipfishman, 04.12.2017 09:54
    Скоро ахметовскую шваль в Киве не троллить начнут...
    В Киеве одни балаболы,типа тебя. А в Харькове сразу отреагировали.
    Ссылка
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