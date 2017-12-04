Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Хорошо, что мы забили сразу после пропущенного мяча»

Полузащитник «Динамо» – о победе над «Мариуполем»

  • 04.12.2017 08:37
  • 287 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Виктор Цыганков
© Getty Images. Виктор Цыганков

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал матч против «Мариуполя», который закончился разгромной победой киевлян со счетом 5:1.

- Счет разгромный, но по игре, особенно в первом тайме, тяжеловато было. Как вы ощутили этот матч?
- Хорошо, что мы забили сразу после пропущенного мяча. Если бы не забили, было бы еще труднее. Тем более погодные условия не позволяли особо держать мяч - пошел сильный дождь, град.

- Вы понимали, что разгром возможен во втором тайме?
- Мы просто делали то, о чем договаривались в раздевалке. У нас были моменты, мы их реализовали. Думаю, все закономерно.

- Вам сегодня врачи оказывали помощь - как вы себя чувствуете? Насколько сложно под конец первой части сезона физически, психологически?
- Тяжело, потому что график интенсивный, постоянные игры. Но ничего, восстанавливаемся и готовимся к следующим играм.

- Игорь Михайлович Суркис сказал, что попросил сегодня футболистов, хотя обычно такого не делает, забить побольше мячей, это был принципиальный матч. Вы это ощутили, вы так настраивались?
- Да, это был действительно принципиальный матч для нас, поэтому мы старались победить сегодня. И, конечно же, чем больше моментов создавали - тем больше хотели забивать.

- Когда были штрафные удары, вы с Николаем Морозюком по очереди били. Как решали, договаривались, пытались запутать соперника?
- Просто больше с моей стороны для левой ноги был этот удар, поэтому я попросил его пробить.

- Чего ожидаете от матча против «Партизана»? Задача выйти из группы с первого места остается?
- Конечно, для «Динамо» всегда задача только побеждать и только первое место. Я знаю, что мы можем играть вничью, но мы будем выходить и играть только на победу.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.