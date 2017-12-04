Виктор ЦЫГАНКОВ: «Хорошо, что мы забили сразу после пропущенного мяча»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал матч против «Мариуполя», который закончился разгромной победой киевлян со счетом 5:1.

- Счет разгромный, но по игре, особенно в первом тайме, тяжеловато было. Как вы ощутили этот матч?

- Хорошо, что мы забили сразу после пропущенного мяча. Если бы не забили, было бы еще труднее. Тем более погодные условия не позволяли особо держать мяч - пошел сильный дождь, град.

- Вы понимали, что разгром возможен во втором тайме?

- Мы просто делали то, о чем договаривались в раздевалке. У нас были моменты, мы их реализовали. Думаю, все закономерно.

- Вам сегодня врачи оказывали помощь - как вы себя чувствуете? Насколько сложно под конец первой части сезона физически, психологически?

- Тяжело, потому что график интенсивный, постоянные игры. Но ничего, восстанавливаемся и готовимся к следующим играм.

- Игорь Михайлович Суркис сказал, что попросил сегодня футболистов, хотя обычно такого не делает, забить побольше мячей, это был принципиальный матч. Вы это ощутили, вы так настраивались?

- Да, это был действительно принципиальный матч для нас, поэтому мы старались победить сегодня. И, конечно же, чем больше моментов создавали - тем больше хотели забивать.

- Когда были штрафные удары, вы с Николаем Морозюком по очереди били. Как решали, договаривались, пытались запутать соперника?

- Просто больше с моей стороны для левой ноги был этот удар, поэтому я попросил его пробить.

- Чего ожидаете от матча против «Партизана»? Задача выйти из группы с первого места остается?

- Конечно, для «Динамо» всегда задача только побеждать и только первое место. Я знаю, что мы можем играть вничью, но мы будем выходить и играть только на победу.