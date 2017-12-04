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ГЕЛЬЗИН: «УПЛ и ФФУ должны разобраться, почему не включили подогрев»

Президент «Олимпика» – о ситуации вокруг доигровки поединка с «Карпатами»

  • 04.12.2017 08:25
  • 1157 просмотров
  • 5 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин остался недоволен ситуацией с доигровкой матча против «Карпат».

«С удовольствием согласились на просьбу «Карпат» доиграть матч 4 декабря, поэтому быстро нашли отель и поселили команду. Мы не понимаем, что потом произошло. Спустя два часа начинают поступать звонки, что матча завтра не будет, ведь «Карпаты» не смогут подготовить поле.

Они сказали, что не могут гарантировать готовность поля, ведь не включили подогрев. Команда до сих пор в отеле, поэтому мы в состоянии невесомости. От Премьер-лиги мы получили письмо, что матч завтра не состоится. Получается, что мы пропускаем завтра тренировку, день будем добираться домой. Не понимаем, что происходит.

Будем настаивать на том, чтобы Федерация и Премьер-лига разобралась, по чьей вине не был включен подогрев и для чего тогда он есть на стадионе. Мы сделали все от себя зависящее и сразу согласились на предложение Карпат, но произошел негатив», – сказал Гельзин.

Напомним, вчерашний поединок 18-го тура УПЛ «Карпаты» – «Олимпик» был прерван после первого тайма. Главный арбитр встречи Катерина Монзуль отказалась выводить команды на второй тайм из-за большого количества снега на поле.

Источник — Великий футбол

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Комментарии
    Dima Any
    online
      Dima Any, 04.12.2017 08:41
    +7
    Вже діти малі знають що в такій ситуації підігрів робить ще гірше поле , буде повне болото
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    oscarneon
    online
      oscarneon, 04.12.2017 08:56
    -1
    Всё по делу. Было бы воды много но играть можно. А вообще не понятно почему Карпаты на Украине играют,а не на Арене Львов.
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    dmytro198411
    online
      dmytro198411, 04.12.2017 09:15
    +3
    РІК ЧЕКАЮ...ЧОМУ ВИ В СУМАХ НЕ ВКЛЮЧИЛИ ПІДІГРІВ?!!!
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    Srna_narkoman
      Srna_narkoman, 04.12.2017 10:41
    +4
    Олімпік ніби в чемпіонаті України грає, так чому в них на вимпелі "Олимпик" ?
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    thebestfarmer
    online
      thebestfarmer, 04.12.2017 10:44
    +3
    Олімпік їде "домой",а це де?
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