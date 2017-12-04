ГЕЛЬЗИН: «УПЛ и ФФУ должны разобраться, почему не включили подогрев»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин остался недоволен ситуацией с доигровкой матча против «Карпат».

«С удовольствием согласились на просьбу «Карпат» доиграть матч 4 декабря, поэтому быстро нашли отель и поселили команду. Мы не понимаем, что потом произошло. Спустя два часа начинают поступать звонки, что матча завтра не будет, ведь «Карпаты» не смогут подготовить поле.

Они сказали, что не могут гарантировать готовность поля, ведь не включили подогрев. Команда до сих пор в отеле, поэтому мы в состоянии невесомости. От Премьер-лиги мы получили письмо, что матч завтра не состоится. Получается, что мы пропускаем завтра тренировку, день будем добираться домой. Не понимаем, что происходит.

Будем настаивать на том, чтобы Федерация и Премьер-лига разобралась, по чьей вине не был включен подогрев и для чего тогда он есть на стадионе. Мы сделали все от себя зависящее и сразу согласились на предложение Карпат, но произошел негатив», – сказал Гельзин.

Напомним, вчерашний поединок 18-го тура УПЛ «Карпаты» – «Олимпик» был прерван после первого тайма. Главный арбитр встречи Катерина Монзуль отказалась выводить команды на второй тайм из-за большого количества снега на поле.