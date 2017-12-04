Евгений ХАЧЕРИДИ: «Не знаю, почему Мариуполь опять не надел футболки»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал игру против «Мариуполя», которая закончилась разгромной победой киевлян со счетом 5:1.

- Нам нужно было выиграть, взять свои очки, что мы и сделали. То, что «Мариуполь» говорил - пусть говорят, я на это не обращал внимания. Не знаю, почему они опять не надели футболки. Я считаю, что это неправильно. Как по мне, это неуважение ко всей стране.

- Игорь Михайлович сказал, что важно было забить как можно больше мячей...

- Сказали выиграть, нам обязательно нужно было победить. Конечно, приятно, что мы забили пять мячей. Могли и больше забить, особенно в первом тайме было много моментов, но мы их не реализовали.

- Во втором тайме стали меньше использовать фланги. С чем это связано?

- Не сказал бы. Думаю, мы все правильно делали.

- Сегодня команда забивала и после стандартных положений, и с игры - много мячей. Играли в свое удовольствие?

- Когда забили третий, четвертый мячи - конечно. Счет уже особо не влиял, играли в свое удовольствие. Тем более «Мариуполь» был в меньшинстве, поэтому все получалось.

- Вы тоже подключались к атаке, отдали передачу на фланг, которая прошла...

- Получилось. Меня просят о длинной передаче - пытаюсь, работаю над этим.

- Насколько важен следующий матч с «Партизаном»? Цель не меняется - нужно с первого места выйти из группы?

- Конечно, у нас задача - выйти из группы с первого места. Тем более мы в Албании неудачно сыграли. Конечно, нам нужно хорошо сыграть, победить и чтобы болельщики пришли. Думаю, после сегодняшней игры болельщики придут и поддержат нас. Наконец-то игра будет со зрителями, а то мы долго играли при пустых трибунах. Надеюсь, болельщики придут нас поддержать, а мы порадуем их хорошей игрой.

- Уже можно подводить итоги первой части сезона?

- У нас еще две сложные игры. «Партизан» - хорошая команда. «Александрия» - тоже серьезная команда, которая обыграла «Шахтер». Тем более игра будет на выезде, тяжело будет.