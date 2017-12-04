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Евгений ХАЧЕРИДИ: «Не знаю, почему Мариуполь опять не надел футболки»

Защитник «Динамо» – о матче с «приазовцами»

  • 04.12.2017 08:10
  • 4811 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник  киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал игру против «Мариуполя», которая закончилась разгромной победой киевлян со счетом 5:1.

- Нам нужно было выиграть, взять свои очки, что мы и сделали. То, что «Мариуполь» говорил - пусть говорят, я на это не обращал внимания. Не знаю, почему они опять не надели футболки. Я считаю, что это неправильно. Как по мне, это неуважение ко всей стране.

- Игорь Михайлович сказал, что важно было забить как можно больше мячей...
- Сказали выиграть, нам обязательно нужно было победить. Конечно, приятно, что мы забили пять мячей. Могли и больше забить, особенно в первом тайме было много моментов, но мы их не реализовали.

- Во втором тайме стали меньше использовать фланги. С чем это связано?
- Не сказал бы. Думаю, мы все правильно делали.

- Сегодня команда забивала и после стандартных положений, и с игры - много мячей. Играли в свое удовольствие?
- Когда забили третий, четвертый мячи - конечно. Счет уже особо не влиял, играли в свое удовольствие. Тем более «Мариуполь» был в меньшинстве, поэтому все получалось.

- Вы тоже подключались к атаке, отдали передачу на фланг, которая прошла...
- Получилось. Меня просят о длинной передаче - пытаюсь, работаю над этим.

- Насколько важен следующий матч с «Партизаном»? Цель не меняется - нужно с первого места выйти из группы?
- Конечно, у нас задача - выйти из группы с первого места. Тем более мы в Албании неудачно сыграли. Конечно, нам нужно хорошо сыграть, победить и чтобы болельщики пришли. Думаю, после сегодняшней игры болельщики придут и поддержат нас. Наконец-то игра будет со зрителями, а то мы долго играли при пустых трибунах. Надеюсь, болельщики придут нас поддержать, а мы порадуем их хорошей игрой.

- Уже можно подводить итоги первой части сезона?
- У нас еще две сложные игры. «Партизан» - хорошая команда. «Александрия» - тоже серьезная команда, которая обыграла «Шахтер». Тем более игра будет на выезде, тяжело будет.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    bsdmk
    online
      bsdmk, 04.12.2017 08:42
    +9
    Потому что ссуки рыжего подонка!
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    dima_foto
    online
      dima_foto, 04.12.2017 08:48
    +11
    З одного боку кричать Маріуполь це УКРАЇНА а одягнути футболки в підтримку тих хто захищає Український Маріуполь не хочуть тим самим показуючи свою гнилу сепарську натуру
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    valenok.21
    online
      valenok.21, 04.12.2017 09:08
    -19
    Колхоз дело добровольное. Кто хочет одевает, кто не хочет не одевает.
    А про поддержку *... тих хто захищає Український Маріуполь...* смешная шутка. Только старая.
    Как динама во главе с сукисом обосрались ехать в мариуполь, морально поддержать украинский город и его граждан, так с тех пор и смеёмся.
    Совет Хачериди. Если *...пусть говорят, я на это не обращал внимания..**, то и сам тупых интервью не давай.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.12.2017 09:14
    +8
    valenok.21, 04.12.2017 09:08
    Колхоз дело добровольное. Кто хочет одевает, кто не хочет не одевает.
    А про поддержку *... тих хто захищає Український Маріуполь...* смешная шутка. Только старая.
    Как динама во главе с сукисом обосрались ехать в мариуполь, морально поддержать украинский город и его граждан, так с тех пор и смеёмся.
    Совет Хачериди. Если *...пусть говорят, я на это не обращал внимания..**, то и сам тупых интервью не давай.
    Слабо тявкаешь , видно хозяин в миску косточку не бросил ?
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    dima_foto
    online
      dima_foto, 04.12.2017 09:14
    +6
    Валянок не будь валянком саме санін і його компашка кричали Маріуполь це Україна саме вони розкручували цю тему але коли справа дійшла до конкретики обісрались А хто вчора був колгосп було видно на полі
    Ссылка
    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 04.12.2017 09:33
    +2
    В графе великих побед Мариуполя на первом месте техническая победа над ДК в текущем сезоне.
    Ссылка
    dima_foto
    online
      dima_foto, 04.12.2017 09:40
    +2
    DKTheBest, 04.12.2017 09:33
    В графе великих побед Мариуполя на первом месте техническая победа над ДК в текущем сезоне.
    І це ще під питанням
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 04.12.2017 09:43
    +5
    Ребятки,Мариуполь - столицв нынешней Бамбасссссяниии - неужели вы думаете,что рыжая мразь даст команду надеть своим игрокам футболки в поддержку ребят из АТО...Для них эти футболки как ладан для черта - корежит и ламает...Да и на родине ,где все дружно кричали "путинвведивойска" могут не понять - вата начнет злобствовать..Поэто сказки Сссссанина о якобы недостающей футболке хороши только для телекАнала "Ахмет-футбол"...)))
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    Елена Мел
    online
      Елена Мел, 04.12.2017 09:54
    0
    бело синий , самый сильный
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 04.12.2017 10:01
    0
    valenok.21, 04.12.2017 09:08
    Колхоз дело добровольное. Кто хочет одевает, кто не хочет не одевает.
    А про поддержку *... тих хто захищає Український Маріуполь...* смешная шутка. Только старая.
    Как динама во главе с сукисом обосрались ехать в мариуполь, морально поддержать украинский город и его граждан, так с тех пор и смеёмся.
    Совет Хачериди. Если *...пусть говорят, я на это не обращал внимания..**, то и сам тупых интервью не давай.
    Повний валянок
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 04.12.2017 11:10
    0
    Какой президент("великого клуба"),такие и коментаторы-фанаты,этого клуба и презика.
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    Cortazar
    Cortazar, 04.12.2017 11:17
    +2
    Потому что их скрытый хозяин - открытый сепар и враг Украины!
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    morgot29
    online
      morgot29, 04.12.2017 11:18
    -2
    dima_foto, 04.12.2017 09:14
    Валянок не будь валянком саме санін і його компашка кричали Маріуполь це Україна саме вони розкручували цю тему але коли справа дійшла до конкретики обісрались А хто вчора був колгосп було видно на полі
    Коли справа в конкретиці то поїхати в Маріуполь така ж(якщо не краща) демонстрація підтримки цілісності України, як і футболки з гаслами. Але першого Динамо не робить(і це для його вболювальників вважається вірним), а коли Маріуполь не робить другого то це чомусь "ганьба".
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    l_pogulianka
      l_pogulianka, 04.12.2017 11:27
    +1
    Маріуполь-це Україна? ссанін,ти куди подівся?давай малюй відповідь, народ чекає
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