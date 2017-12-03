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18-й тур
Зирка
1:0
Сталь Каменское
03.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Роман МОНАРЕВ: «Через такие игры команда растет»

«Зирка» - «Сталь» - 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера кропивницкого клуба

  • 03.12.2017 23:20
  • 133 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Зирка, Роман Монарев
© ФК Зирка, Роман Монарев

Главный тренер «Зирки» Роман Монарев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции результат противостояния против «Стали».

- Хотел бы поздравить с этой победой наших болельщиков, всех, кто переживает и болеет за нашу команду. Всех с победой, она была непростая. «Сталь» - команда хорошая, отмечу организацию игры каменчан. Никто их просто не обыграл. Всем было тяжело с этой командой и нам ее удалось обыграть. Считаю, заслуженно. Даже в меньшинстве мы имели свои шансы и имели хорошие предпосылки для взятия ворот. Игра заставила вносить какие-то коррективы, но мы не отходили от своего плана. Считаю, что футболисты «Зирки» выполнили его на сто процентов. Сегодня проявили характер, через такие игры команда растет.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    perspektivny5
    online
      perspektivny5, 03.12.2017 23:59
    0
    Где взяли этого толстого Геджа?
    За полгода ни одной голевой,вечно бокопорит.Чувак с лишним весом,без техники,без скорости.Его удалили на 30 минуте в матче за 6 очков а он пошел со своей телочкой на трибуне коктейли пить.Сразу видно командный игрок.Зачем этот цирк?
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