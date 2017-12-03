Роман МОНАРЕВ: «Через такие игры команда растет»

Главный тренер «Зирки» Роман Монарев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции результат противостояния против «Стали».
- Хотел бы поздравить с этой победой наших болельщиков, всех, кто переживает и болеет за нашу команду. Всех с победой, она была непростая. «Сталь» - команда хорошая, отмечу организацию игры каменчан. Никто их просто не обыграл. Всем было тяжело с этой командой и нам ее удалось обыграть. Считаю, заслуженно. Даже в меньшинстве мы имели свои шансы и имели хорошие предпосылки для взятия ворот. Игра заставила вносить какие-то коррективы, но мы не отходили от своего плана. Считаю, что футболисты «Зирки» выполнили его на сто процентов. Сегодня проявили характер, через такие игры команда растет.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
За полгода ни одной голевой,вечно бокопорит.Чувак с лишним весом,без техники,без скорости.Его удалили на 30 минуте в матче за 6 очков а он пошел со своей телочкой на трибуне коктейли пить.Сразу видно командный игрок.Зачем этот цирк?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.