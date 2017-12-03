Николай КОСТОВ: «Получили гол со стандарта, игра закончилась»

Послематчевая пресс-конференция главного тренера каменской «Стали»:
- Могу сказать, что сегодня был простой футбол: много борьбы, столкновений, единоборств. Много свистел судья, не было хорошего темпа. «Зирка» такая команда, которая навязывает борьбу. Думаю, по игре мы сопернику не уступили, но не воспользовались удалением, которое было в первом тайме. Потом наш игрок Ульянов получил вторую желтую карточку, и тогда получили гол в свои ворота после стандарта. На этом игра, увы, закончилась. Поздравляю «Зирку», она боролась за победу. Это на сегодня все.
Источник — ФК Сталь Каменское
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