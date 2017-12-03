Александр БАБИЧ: «Надеюсь, этот год мы завершим удачно»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с «Динамо» (5:1).

- Начну, наверное, с того, что в среду мы провели тяжелый матч, отдали много сил, и сегодня это сказалось. Первая вынужденная замена внесла свои коррективы, а по игре, когда остались в меньшинстве, шансов у нас стало еще меньше. Хотя «Динамо» давало играть, были зоны, которыми можно было воспользоваться, но где-то психологически ребята были скованными, особенно в начале игры, и не все удавалось.

- Можете по этой игре выделить кого-то из своей команды?

- Не хотел бы кого-то выделять. Выигрывает и проигрывает вся команда. Искать виноватых не будем – это наше личное дело, это мы обсудим на теоретических занятиях. Поэтому, я считаю, что большинство ребят сыграли ниже своего уровня, но на это есть объективные причины. Надеюсь, что этот год мы завершим удачно.

- Вы вынужденно заменили Мишнёва. Что с ним?

- У него повреждение задней поверхности бедра. Сказалась тяжелый матч в среду, когда нам пришлось играть на тяжелом поле. Так же нам не хватало Танковского в середине поля. Нагрузка серьезная, тяжелые осенние поля. Не хотелось бы, чтобы подобные ситуации повторялись. Впереди у нас тяжелая дорога домой, надо думать, как восстанавливаться, поскольку усталость накопилась к концу года.