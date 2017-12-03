Александр ХАЦКЕВИЧ: «Второй гол придал уверенности»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции после разгромной победы над «Мариуполем» (5:1).

- Может показаться, что игра давалась нам легко – активно начали поединок, создали много моментов у ворот соперника в первые 20 минут. Но потом одна ошибка в обороне, которую, к счастью, нам быстро удалось исправить, после чего полностью доминировали на поле. Второй мяч, как говорится, в раздевалку, добавил уверенности, а второй тайм показал, что мы были намного сильнее в этой игре.

- Что с Мбокани?

- Вы задаете такие вопросы сразу после игры, на которые я не готов дать ответ. Если человек попросил замену, значит, есть проблема. Какой степени тяжести она – определим только завтра.

- Увидим ли еще в этом году Виду?

- Честно говоря, я был удивлен, когда прочитал на одном из сайтов о том, что он уже тренируется вместе с нами в общей группе. На сегодняшний день он пока не провел с нами ни одной тренировки после игр сборных. Завтра одна группа будет восстанавливаться, другая проведет тренировку, и посмотрим, насколько у него будет желание участвовать в оставшихся играх в этом году.

- После нескольких удачных матчей сегодня не оказалось в заявке Русина. С чем связано ваше решение?

- Парень неплохо выходил на замену, забил два мяча. Но мы отталкиваемся от соперника, от погодных условий, пытаемся предсказать, как будет складываться игра, поэтому на эту игру больше рассчитывали на Беседина, который мощнее действует на втором этаже. А Назарий работает вместе с нами, а вчера снова забил за молодежный состав. У него все впереди.

- Когда молодые ребята – те же Шапаренко или Русин – могут получать стабильную игровую практику в первой команде?

- Мы их видим каждый день в тренировочном процессе. Самое главное в их случае – не выпустить рано, и в то же время не передержать с этим моментом. Шапаренко и Миколенко уже длительное время занимаются с нами, и не выпадают из тренировочного процесса. Это очень важно. При любой возможности будем давать им игровое время.