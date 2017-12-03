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18-й тур
Динамо Киев
5:1
Мариуполь
03.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо — Мариуполь — 5:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» — «Мариуполь»

  • 03.12.2017 22:31
  • 1566 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Динамо Киев от Шурика. «Динамо» — «Мариуполь»
© Динамо Киев от Шурика. «Динамо» — «Мариуполь»

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Мариуполем» завершился разгромной победой хозяев:

Источник — ТСН

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Комментарии
    fcshahray
    online
      fcshahray, 04.12.2017 00:13
    0
    Вот так! И еще чистый гол не защитан, между прочим! Как Тузик Ахметовскую грелку!
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