Василь САЧКО: «Мы играли с очень хорошей командой»

- Переживали о том, чтобы состоялся сегодня матч. Спасибо руководителям и работникам клуба, что сделали все возможное для того, чтобы этот матч состоялся. Игра была очень тяжелой, несмотря на счет. Мы играли с очень хорошей командой, которая в этом году представляла Украину в еврокубках. И даже при неудачном старте «Александрия» показывает, что там есть боевой коллектив. Но у нас есть свои задачи, это была важная игра как для «Александрии», так и для нас. К тому же, это была для нас последняя домашняя игра в этом году, и я думаю, что люди, которые пришли на стадион, не расстроились. В первом тайме мы сыграли более строго, сумели забить, а во втором тайме пошел более открытый футбол. Появились свободные зоны, были хорошие моменты, хорошие контратаки. Понравилось, как сегодня «Ворскла» выбегала в атаки, как создавались моменты. Где-то что-то не получалось, но в целом я рад этой победе, рад желанию и самоотдаче. Безусловно, было очень много брака с обеих сторон. Но ставилась задача выиграть игру, что мы и сделали. С этим я поздравляю клуб, болельщиков и всех, кто нас поддерживает.



- Андро Гиоргадзе вышел сегодня на поле. Как прокомментируете его действия?

- Мы поздравляем Гиоргадзе с дебютом, он сегодня вышел в стартовом составе. Перед игрой возникли проблемы, мы не смогли использовать Александра Скляра. Заболел Чижов, также под большим вопросом было участие в матче Шарпара. Игру Гиоргадзе оцениваю положительно. Безусловно, он волновался, были ошибки в обороне, но у нас ошибки в каждой игре бывают. Парень старался и эта игра даст ему толчок для дальнейшей уверенности в себе. Он работает на тренировках, на ведущих ролях в дубле, забивает и в обороне старается играть надежно. Поэтому сегодня ему был предоставлен шанс, и он хорошо себя зарекомендовал