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Владимир ШАРАН: «В поражении Ворскле моя вина»

Наставник «Александрии» прокомментировал поражение полтавскому клубу

  • 03.12.2017 21:37
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился эмоциями после поражения от полтавской «Ворсклы» (1:3).
 
«В поражении моя вина. Надо было на этот матч не ставить определенных игроков. Видели, что поле тяжелое. Мы проиграли много борьбы на подборах мяча. Пропустили мяч, пытались отыграться, но мастерство «Ворсклы» сказалось. Это был очень важный поединок в стратегическом плане – хотелось победить. Забей мы свои моменты раньше, все могло сложиться иначе.
 
Фамилии называть не хочу, это наше внутреннее дело. Но подбор мяча мы проиграли. Еще есть четыре тура. До шестого места шесть очков, но надо следить за своей игрой. Еще раз говорю, что виноват я», – сказал Шаран.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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