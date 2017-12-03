ОФИЦИАЛЬНО: Поединок Карпаты – Олимпик 4-го декабря не будет доигран

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» – «Олимпик», который был прерван после первого тайма из-за снегопада, завтра, 4 декабря, доигрываться не будет.
Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести этот матч на более поздний срок из-за того, что «Карпаты» не смогут подготовить поле стадиона «Украина» из-за погодных условий.
Окончательное решение по этой встрече УПЛ собирается огласить позже. Напомним, после первого тайма счет в матче – 1:1.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.