ОФИЦИАЛЬНО: Поединок Карпаты – Олимпик 4-го декабря не будет доигран

Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести этот матч на более поздний срок из-за того, что «Карпаты» не смогут подготовить поле стадиона «Украина» из-за погодных условий.

Окончательное решение по этой встрече УПЛ собирается огласить позже. Напомним, после первого тайма счет в матче – 1:1.