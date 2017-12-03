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ОФИЦИАЛЬНО: Поединок Карпаты – Олимпик 4-го декабря не будет доигран

Окончательное решение по этой встрече УПЛ собирается огласить позже

  • 03.12.2017 21:28
  • 4868 просмотров
  • 5 комментария
Метки
upl.ua
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Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» – «Олимпик», который был прерван после первого тайма из-за снегопада, завтра, 4 декабря, доигрываться не будет. 
 
Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести этот матч на более поздний срок из-за того, что «Карпаты» не смогут подготовить поле стадиона «Украина» из-за погодных условий. 
 
Окончательное решение по этой встрече УПЛ собирается огласить позже. Напомним, после первого тайма счет в матче – 1:1.

Источник — УПЛ

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Комментарии
    OLEXANDER-RAES
      OLEXANDER-RAES, 03.12.2017 21:43
    -22
    Баба рефері?Ги...немає чого їх залучати до судівства, домучили би тих 45хв і все, так ні...дай їй сонце, пляж...ну то нехай і бігає в бікіні.
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    dudigo78
      dudigo78, 03.12.2017 21:57
    +8
    станом на зараз сніговий покрив у Львові сягає 35см, і снігопад не припиняється. Так що завтра навіть доїхати до стадіону буде не реально
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 03.12.2017 22:35
    +2
    Був на матчі. Як на мене, більшість глядачів мали сумніви чи відбудеться матч. І якщо б вирішили відразу не грати, всі би все зрозуміли. Але після ненайнуднішого першого тайму і ПОКРАЩЕННЯ погодніх умов в перерві припиняти матч було нелогічно. Повторюю, якби матч відмінили одразу, питань було би менше. Найголовніше - коли тепер перегравати?
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    Денис Куліда
      Денис Куліда, 03.12.2017 23:15
    +2
    О це так замело
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 03.12.2017 23:26
    -7
    Спирт уа жжет,давайте обоим поражение,нет или победу,нет по 21 очку и в плей-оф,нет финал лиги азии,нет Африки,спорт уа банте меня или сосите!!!!!
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