Владимир ГЕНИНСОН: «Завтра будет доигровка матча Карпаты – Олимпик»

Президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал ситуацию с матчем между львовскими «Карпатами» и донецким «Олимпиком», который был прерван после первого тайма из-за снегопада

«Была джентльменская договоренность между «Карпатами» и «Олимпиком». Сейчас разбираемся. Завтра будет матч. Может ли игра пройти на «Арене Львов»? Не владею такой информацией. Думаю, что этот вопрос нужно уточнить у вице-президента «Карпат» Олега Смалийчука. Конечно же, было бы идеально, чтобы поединок был доигран на этом стадионе.

Могу с уверенностью сказать, что «Олимпик» сделал все возможное, чтобы матч состоялся завтра. Команда осталась во Львове, чтобы доиграть второй тайм. Что касается «Карпат», то львовский клуб сделал все возможное, чтобы поединок 18-го тура состоялся. Поле было зеленое», – сказал Генинсон.