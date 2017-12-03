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Шаран не прийшов на прес-конференцію після матчу з Ворсклою

Головний тренер «Олександрії» не дочекався своєї черги давати прес-конференцію

  • 03.12.2017 20:49
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ФК Александрия, Владимир Шаран
© ФК Александрия, Владимир Шаран

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран на післяматчеву прес-конференцію не прийшов. Він мотивував своє рішення тим, що має першим відповідати на питання журналістів. Після ж цього матчу, першим у залі для спілкування з медіа з'явився Василь Сачко і дав прес-конференцію. Володимир Шаран вирішив не чекати своєї черги.

Зазначимо, що в статті 52 «Прес-конференція після матчу» регламенту сезону 2017/2018 не вказано в якій саме послідовності тренери мають давати прес-конференцію, а отже черговість не має значення.

Додамо також, що тренер гостей дуже довго після матчу знаходився у роздягальні, тому і на післяматчеве включення також першим прийшов Василь Сачко.

Источник — ФК Ворскла

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