Шаран не прийшов на прес-конференцію після матчу з Ворсклою

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран на післяматчеву прес-конференцію не прийшов. Він мотивував своє рішення тим, що має першим відповідати на питання журналістів. Після ж цього матчу, першим у залі для спілкування з медіа з'явився Василь Сачко і дав прес-конференцію. Володимир Шаран вирішив не чекати своєї черги.



Зазначимо, що в статті 52 «Прес-конференція після матчу» регламенту сезону 2017/2018 не вказано в якій саме послідовності тренери мають давати прес-конференцію, а отже черговість не має значення.



Додамо також, що тренер гостей дуже довго після матчу знаходився у роздягальні, тому і на післяматчеве включення також першим прийшов Василь Сачко.