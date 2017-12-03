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15-й тур
Ман Сити
2:1
Вест Хэм Юнайтед
03.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Вест Хэм Юнайтед — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

  • 03.12.2017 22:22
  • 443 просмотров
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Метки
Getty Images. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»
© Getty Images. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

В поединке Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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