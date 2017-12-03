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Олимпик: Матч с Карпатами, скорее всего, завтра не будет доигран

«Львы» сообщили донецкому клубу, что не в силах привести поле стадиона «Украина» в порядок

  • 03.12.2017 20:35
  • 1182 просмотров
  • 2 комментария
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Facebook Олега Баркова
© Facebook Олега Баркова
Пресс-секретарь донецкого «Олимпика» Олег Барков рассказал о том, что матч 18-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:1 после первого тайма) могут не доиграть завтра. 
 
«Матч «Карпаты» – «Олимпик», который не был доигран сегодня, завтра также не состоится, с большой долей вероятности. После того, как было принято решение о доигровке матча в понедельник, наша команда отправилась в отель, где и пребывает сейчас. Между вице-президентом «Карпат» Олегом Смалийчуком и генеральным директором «Олимпика» Алексеем Антоновым был заключен джентельменский договор, донецкий клуб пошел навстречу львовянам и согласился доиграть встречу на следующий день, в 13:00.
 
Эту договоренность зафиксировали камеры телеканала «Футбол». Но спустя несколько часов «Карпаты» сообщили, что не в силах привести поле в порядок. Трактором убирать снег не хотят, дабы не повредить газон, а снег не перестает идти. Об ухудшении погодных условий во Львове было известно заранее, нас предупреждали о непогоде представители «Карпат» при планировании предматчевой тренировки. Соответственно, в клубе знали о предстоящем снегопаде, но подогрев поля на стадионе «Украина» не был включен.
 
Хочу отметить, что «Олимпик» ждал в течение 45 минут принятия решения о матче в раздевалке, парни рвались на поле и готовы были сыграть. Все были за то, чтобы сыграть в понедельник, «Олимпик» хочет определить победителя этого матча на поле. Футбольный клуб «Олимпик» отправил письмо в Премьер-лигу с просьбой разъяснить нам сложившуюся ситуацию. Пока ждем ответа, ужинаем и готовимся сыграть», – написал Барков. 
 
Ранее сообщалось, что матч, который был прерван из-за снегопада, могут доиграть на «Арене Львов», но пока не договорились с руководством стадиона.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    moris24
      moris24, 03.12.2017 20:52
    +1
    Какая Арена Львов????? Вы что совсем с ума сошли!!! Там Зоре в четверг играть важнейший матч в Л/Е!!!! Не трогайте поляну!!!
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 03.12.2017 21:04
    +3
    Алла верды за прошлый год?
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