Олимпик: Матч с Карпатами, скорее всего, завтра не будет доигран

Пресс-секретарь донецкого «Олимпика» Олег Барков рассказал о том, что матч 18-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:1 после первого тайма) могут не доиграть завтра.

«Матч «Карпаты» – «Олимпик», который не был доигран сегодня, завтра также не состоится, с большой долей вероятности. После того, как было принято решение о доигровке матча в понедельник, наша команда отправилась в отель, где и пребывает сейчас. Между вице-президентом «Карпат» Олегом Смалийчуком и генеральным директором «Олимпика» Алексеем Антоновым был заключен джентельменский договор, донецкий клуб пошел навстречу львовянам и согласился доиграть встречу на следующий день, в 13:00.

Эту договоренность зафиксировали камеры телеканала «Футбол». Но спустя несколько часов «Карпаты» сообщили, что не в силах привести поле в порядок. Трактором убирать снег не хотят, дабы не повредить газон, а снег не перестает идти. Об ухудшении погодных условий во Львове было известно заранее, нас предупреждали о непогоде представители «Карпат» при планировании предматчевой тренировки. Соответственно, в клубе знали о предстоящем снегопаде, но подогрев поля на стадионе «Украина» не был включен.

Хочу отметить, что «Олимпик» ждал в течение 45 минут принятия решения о матче в раздевалке, парни рвались на поле и готовы были сыграть. Все были за то, чтобы сыграть в понедельник, «Олимпик» хочет определить победителя этого матча на поле. Футбольный клуб «Олимпик» отправил письмо в Премьер-лигу с просьбой разъяснить нам сложившуюся ситуацию. Пока ждем ответа, ужинаем и готовимся сыграть», – написал Барков.