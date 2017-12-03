Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1

Донецкий «Шахтер» заинтересован в переходе нападающего «Днепра-1» Владислава Супряги.
«Горняки» хотят финансово заинтересовать родителей 17-летнего форварда для того, чтобы они посодействовали переходу.
Переговоры ведутся без согласия днепровского клуба. Контракт Супряги с «Днепром-1» заканчивается летом 2019 года.
В этом сезоне Супряга провел 12 матчей во Второй лиге и забил 4 мяча. Также он был признан лучшим игроком U-17 в Украине в 2017 году.
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а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.
а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.
Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.
---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
PatriotUA, 03.12.2017 20:12 Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили. ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
Чигринский и Качараба. Есть другие, навскидку уже не помню...
PatriotUA, 03.12.2017 20:12 Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили. ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
Чигринский и Качараба. Есть другие, навскидку уже не помню...
---Что именно было нарушено по этим двум игрокам?Только конкретно?!!!
правильно делают, в 17 лет за него решение принимают родители
Криси їб@ні..Сепари недороблені.. Пора хребти їм ламати і за футболки і за футбольне свавілля!!
ты убогий
правильно делают, в 17 лет за него решение принимают родители
Лечись, он на контракте и забрать его никто не сможет.
правильно делают, в 17 лет за него решение принимают родители
Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.
---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
[Качарабу вкрали і щетам за одного хлопця був скандал , забув прізвище . А все ще колись почалося із Чигринського . Динамо так само постуває
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