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Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1

«Горняки» хотят финансово заинтересовать родителей 17-летнего нападающего днепровского клуба

  • 03.12.2017 20:05
  • 4293 просмотров
  • 20 комментария
Метки
fcdnipro.com. Владислав Супряга
© fcdnipro.com. Владислав Супряга
Донецкий «Шахтер» заинтересован в переходе нападающего «Днепра-1» Владислава Супряги. 
 
«Горняки» хотят финансово заинтересовать родителей 17-летнего форварда для того, чтобы они посодействовали переходу.
 
Переговоры ведутся без согласия днепровского клуба. Контракт Супряги с «Днепром-1» заканчивается летом 2019 года.
 
В этом сезоне Супряга провел 12 матчей во Второй лиге и забил 4 мяча. Также он был признан лучшим игроком U-17 в Украине в 2017 году.

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 03.12.2017 20:12
    +2
    Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1
    а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.
    Ссылка
    gsx_r
    online
      gsx_r, 03.12.2017 20:37
    -3
    сеперасты
    Ссылка
    sanchezua
      sanchezua, 03.12.2017 20:40
    -3
    Кроты ебаные сепаратисты... Днепр помнит ваши "соглашения". Гнать вас гниды из Украины!
    Ссылка
    mtitan72
    online
      mtitan72, 03.12.2017 20:43
    +2
    PatriotUA, 03.12.2017 20:12
    Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1
    а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.
    ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 03.12.2017 20:48
    0
    так этож шахтер... они свое лице не теряют)
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 03.12.2017 21:25
    +5
    mtitan72, 03.12.2017 20:43
    PatriotUA, 03.12.2017 20:12
    Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.

    ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
    Чигринский и Качараба. Есть другие, навскидку уже не помню...
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 03.12.2017 21:26
    -7
    александр ковтун, 03.12.2017 20:48
    так этож шахтер... они свое лице не теряют)
    бла бла бла
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 03.12.2017 21:28
    0
    vasyan86, 03.12.2017 21:25
    mtitan72, 03.12.2017 20:43
    PatriotUA, 03.12.2017 20:12 Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили. ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!

    Чигринский и Качараба. Есть другие, навскидку уже не помню...
    ты вспомнил всех кто перешел карпат
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    mtitan72
    online
      mtitan72, 03.12.2017 21:42
    -3
    vasyan86, 03.12.2017 21:25
    mtitan72, 03.12.2017 20:43
    PatriotUA, 03.12.2017 20:12 Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили. ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!

    Чигринский и Качараба. Есть другие, навскидку уже не помню...
    ---А что данные игроки вели переговоры с Шахтером без согласия своих клубов?Чигринский перешел в 2002 году согласовав это сразу и с клубом и родственниками.Так же и Качараба.
    ---Что именно было нарушено по этим двум игрокам?Только конкретно?!!!
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    FORCA-DNIPRO
    online
      FORCA-DNIPRO, 03.12.2017 21:48
    +5
    Криси їб@ні..Сепари недороблені.. Пора хребти їм ламати і за футболки і за футбольне свавілля!!
    Ссылка
    willian87
      willian87, 03.12.2017 21:48
    -7
    если ноомальный нап то надо забирать его )
    правильно делают, в 17 лет за него решение принимают родители
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 03.12.2017 21:56
    -3
    FORCA-DNIPRO, 03.12.2017 21:48
    Криси їб@ні..Сепари недороблені.. Пора хребти їм ламати і за футболки і за футбольне свавілля!!
    ты убогий
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 03.12.2017 21:57
    -2
    Илья Лычагин, 03.12.2017 21:56
    FORCA-DNIPRO, 03.12.2017 21:48
    Криси їб@ні..Сепари недороблені.. Пора хребти їм ламати і за футболки і за футбольне свавілля!!

    ты убогий
    ау
    Ссылка
    gsx_r
    online
      gsx_r, 03.12.2017 21:59
    +5
    willian87, 03.12.2017 21:48
    если ноомальный нап то надо забирать его )
    правильно делают, в 17 лет за него решение принимают родители

    Лечись, он на контракте и забрать его никто не сможет.
    Ссылка
    FORCA-DNIPRO
    online
      FORCA-DNIPRO, 03.12.2017 22:29
    +1
    willian87, 03.12.2017 21:48
    если ноомальный нап то надо забирать его )
    правильно делают, в 17 лет за него решение принимают родители
    Ти уйоб@ок. У грвавця є контракт. Якщо хтось хоче купити того чи іншого гравця, він дає запит клубу, якому той гравець належить. А ви сепари-суки звикли все грабувати, забирати і казати, що це ваше.. Здохніть тварини сепараські..
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    Dima Any
      Dima Any, 03.12.2017 22:53
    +4
    [quote mtitan72, 03.12.2017 20:43]PatriotUA, 03.12.2017 20:12
    Шахтер ведет переговоры с Супрягой без согласия Днепра-1а ці ГНИДИ по іншому не вміють, у Львові так неодноразово робили.

    ---Наведи тогда два примера касательно и исключительно Львова!!!
    [Качарабу вкрали і щетам за одного хлопця був скандал , забув прізвище . А все ще колись почалося із Чигринського . Динамо так само постуває
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    Роман Амиго
      Роман Амиго, 03.12.2017 23:20
    -1
    Иди в шахтер парень. Нефиг в днепре ловить. Доказано Коломойским и ко.
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    comentraktor
      comentraktor, 03.12.2017 23:38
    0
    есть запрет на переговоры клуба с игроком другого клуба? Он раб?
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    said_said
      said_said, 03.12.2017 23:51
    0
    Еще одного перспективного игрока сгноят на лавке "чтоб другим не достался"
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    perspektivny5
      perspektivny5, 04.12.2017 00:01
    0
    Ихтамнет
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