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18-й тур
Ворскла
3:1
Александрия
03.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Александрия — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» — «Александрия»

  • 03.12.2017 22:19
  • 219 просмотров
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Метки
УПЛ
© УПЛ

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и «Александрией» завершился победой хозяев:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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