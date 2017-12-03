Динамо в дождливом Киеве разгромило Мариуполь

По известным всем причинам команды не встречались друг с другом в первом круге, поэтому после возвращения в Премьер-Лигу мариупольцы впервые играли с «Динамо» да еще и в Киеве.



Как и предполагалось, хозяева поля сразу же пошли вперед большими силами и уже на первой минуте создали опасный момент у ворот Рустама Худжамова. С правого фланга последовал пас в район вратарской площадки, однако Денис Гармаш до мяча не дотянулся. Через две минуты Евгений Хачериди бил головой с близкого расстояния, но вратарь гостей оказался на месте. А еще спустя две минуты Рустам Худжамов снова выручил свою команду, отбив удар в упор все того же Дениса Гармаша.



«Динамо» продолжало активно играть в атаке и на 8-й минуте болельщики команды снова схватились за голову. Сперва Виталий Буяльский наносил удар в правый нижний угол - Худжамов в очередной раз оказался на месте. И тут же Дьемерси Мбокани бил с близкого расстояния и теперь уже Сергей Яворский сыграл за голкипера, почти с линии ворот грудью отбив мяч в поле.



А на 13-й минуте Дьемерси Мбокани продемонстрировал свое индивидуальное мастерство. Он обыграл двух соперников и с линии штрафной площади направлял мяч в дальний от себя угол, но немного промахнулся.



Выдержав такой серьезный стартовый штурм хозяев поля, подопечные Александра Бабича попытались перевести игру ближе к центру поля и это им удалось. Более того, на 27-й минуте едва ли не первая осмысленная атака гостей привела к забитому голу. Игорь Кирюханцев справа сделал точный навес на Сергея Болбата и тот с близкого расстояния забил мяч в ворота Георгия Бущана.



Но совсем не долго радовались футболисты «Мариуполя». Разыграв мяч с центра поля, динамовцы пошли вперед и сразу добились успеха. Дьемерси Мбокани головой скинул мяч под удар Денису Гармашу, который с лету вогнал его в левый угол ворот. В этом эпизоде Рустам Худжамов уже не смог выручить своих партнеров.



После двух забитых голов игра успокоилась и до компенсированного арбитром матча харьковчанином Константином Трухановым времени к первому тайму запомнился разве что неточный удар издали Николая Морозюка на 40-й минуте. Да еще перед этим из-за травмы поле вынужден был покинуть Дьемерси Мбокани и вместо него вышел Жуниор Мораес.



Зато на третьей добавленной минуте «Динамо» удалась быстрая атака, с участием Шепелева, Мораеса и Гармаша, завершил которую ударом головой в пустые ворота метров с трех Виктор Цыганков. Так киевляне пошли на перерыв, ведя в счете 2:1.



Второй тайм опять начался с опасного удара Дениса Гармаша на 51-й минуте - вновь гостей выручил Рустам Худжамов. Спустя пять минут динамовцы хотя и забили, судья гол не засчитал, зафиксировав офсайд у Николая Морозюка. Эпизод был спорным, но решение уже было принято и его, естественно, никто не отменять не стал.



А на 68-й минуте «Мариуполь» подвел центральный защитник Сергей Яворский. Имея уже в своем пассиве предупреждение, он грубо атаковал вблизи штрафной площади Жуниора Мораеса, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.



Свое численное преимущество киевский клуб реализовал достаточно быстро. На 75-й минуте Виктор Цыганков на левом фланге разобрался с соперниками, сместился в центр и выдал идеальный пас Жуниору Мораесу. Бразильский форвард «Динамо» пробил с ходу левой ногой под перекладину - 3:1 и судьба матча была практически решена.



Все тот же Мораес на 84-й минуте после подачи углового головой забил четвертый мяч в ворота мариупольцев и свой второй в этом матче. А окончательный счет на табло стадиона установил еще один игрок динамовцев, вышедший на замену Дерлис Гонсалес. На 90-й минуте матча он по центру проскочил мимо явно расстроенных защитников гостей и пробил точно в цель.



5:1 - «Динамо» продолжает погоню за лидером чемпионата.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Динамо» (Киев) - «Мариуполь» (Мариуполь) - 5:1 (2:1) Денис Гармаш, 28, Виктор Цыганков, 45+3, Жуниор Мораес, 75, 84, Дерлис Гонсалес, 90 - Сергей Болбат, 27 «Динамо»: Георгий Бущан, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, 85), Дьемерси Мбокани (Жуниор Мораес, 40), Денис Гармаш (Николай Шапаренко, 79) «Мариуполь»: Рустам Худжамов, Игорь Кирюханцев, Максим Белый, Сергей Яворский, Андрей Тотовицкий, Денис Кожанов (Вячеслав Чурко, 59), Дмитрий Мышнёв (Роже Гомис, 13), Сергей Вакуленко, Руслан Фомин (Андрей Борячук, 82), Игорь Тищенко, Сергей Болбат - Сергей Яворский, 14. - Сергей Яворский, 68 - повторное предупреждение.



Арбитр: Константин Труханов (Харьков)



Удары (в створ): 13 (9) - 2 (2)

Угловые: 9 - 1

Оффсайды: 5 - 2



Зрителей: 6 147



ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные сверены с официальными.