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Лучкевич сделал первый ассист в сезоне за Стандард

21-летний украинец отметился первым результативным действием за бельгийский клуб в этом сезоне

  • 03.12.2017 17:53
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dynamo.kiev.ua. Валерий Лучкевич
© dynamo.kiev.ua. Валерий Лучкевич

Украинский защитник бельгийского «Стандарда» Валерий Лучкевич сделал ассист в поединке против «Антверпена». 

На 45-й минуте матча 21-летний украинец точно навесил на Орландо Са, который отметился голом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Это первое результативное действие Лучкевича за «Стандард» в этом сезоне. Всего он сыграл в шести матча чемпионата Бельгии.

Источник — Sport.ua

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