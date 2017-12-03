Лучкевич сделал первый ассист в сезоне за Стандард

Украинский защитник бельгийского «Стандарда» Валерий Лучкевич сделал ассист в поединке против «Антверпена».

На 45-й минуте матча 21-летний украинец точно навесил на Орландо Са, который отметился голом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Это первое результативное действие Лучкевича за «Стандард» в этом сезоне. Всего он сыграл в шести матча чемпионата Бельгии.