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Вратарь Беневенто забил гол на 95-й минуте, испортив дебют Гаттузо

Альберто Бриньоли принес своей команде первое очко в 15 матчах Серии А

  • 03.12.2017 16:34
  • 4670 просмотров
  • 9 комментария
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Getty Images. Альберто Бриньоли
© Getty Images. Альберто Бриньоли

Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли стал настоящим героем поединка против «Милана». Голкипер аутсайдера Серии А сравнял счет в матче на 5-й компенсированной минуте второго тайма. Матч закончился со счетом 2:2.

Таким образом, «Беневенто» заработал первое очко в турнирной таблице, проиграв перед этим 14 матчей в чемпионате. «Милан» на данный момент находится на 7 позиции, которая не дает команде права на участие в еврокубках.

Стоит отметить, что сегодня свой первый матч во главе «россо-нери» проводил Дженнаро Гаттузо.

«Беневенто» – «Милан» – 2:2
Голы: 0:1 – 38 Бонавентура, 1:1 – 50 Пушкаш, 1:2 – 57 Калинич, 2:2 – 90+5 Бриньоли.

«Беневенто» – Бриньоли, Летициа, Гимсити, Коста, Ди Кьяра (Гьямфи, 79), Чибса, Париджини (Бриньола, 67), Мемушай (Кода, 80), Катальди, Д'Алессандро, Пушкаш.
«Милан» – Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Борини (Абате, 60), Кессиэ, Монтоливо (Биглия, 73), Родригес, Сусо (Сапата, 87), Бонавентура, Калинич.
Предупреждения: Романьоли (24), Катальди (29), Ди Кьяра (54), Родригес (71), Кессиэ (89), Абате (90), Д'Алессандро (90).
Удаление: Романьоли (75).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andriy Kulyk
    Andriy Kulyk, 03.12.2017 16:46
    +12
    Браво
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.12.2017 17:05
    0
    Вратаря надо перевести в нападающие.
    Ссылка
    yasher
    online
      yasher, 03.12.2017 17:07
    +5
    Безнадёжный аутсайдер собирает полный стадион. Гаттузо на выход.
    Ссылка
    Kris Nolty
      Kris Nolty, 03.12.2017 17:07
    +3
    знал что Гатузо обосрется в первом же матче, Милан продолжает заниматься куйней ставя тренерами своих бывших игроков.
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 03.12.2017 17:13
    -2
    нет милана! так же как и итальянского, голанского , укринского футбола.. смутные времена)
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    Shunya
      Shunya, 03.12.2017 17:22
    0
    Форвард не зможе, воротар и допоможе
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 03.12.2017 17:29
    0
    дно а не Милан.....
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 03.12.2017 17:33
    +2
    Kris Nolty, 03.12.2017 17:07
    знал что Гатузо обосрется в первом же матче, Милан продолжает заниматься куйней ставя тренерами своих бывших игроков.
    Шеву призовут если что.
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    babovoz
      babovoz, 03.12.2017 17:39
    0
    yasher, 03.12.2017 17:07
    Безнадёжный аутсайдер собирает полный стадион. Гаттузо на выход.
    Та він тільки прийшов.
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