Вратарь Беневенто забил гол на 95-й минуте, испортив дебют Гаттузо

Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли стал настоящим героем поединка против «Милана». Голкипер аутсайдера Серии А сравнял счет в матче на 5-й компенсированной минуте второго тайма. Матч закончился со счетом 2:2.



Таким образом, «Беневенто» заработал первое очко в турнирной таблице, проиграв перед этим 14 матчей в чемпионате. «Милан» на данный момент находится на 7 позиции, которая не дает команде права на участие в еврокубках.



Стоит отметить, что сегодня свой первый матч во главе «россо-нери» проводил Дженнаро Гаттузо.

«Беневенто» – «Милан» – 2:2

Голы: 0:1 – 38 Бонавентура, 1:1 – 50 Пушкаш, 1:2 – 57 Калинич, 2:2 – 90+5 Бриньоли.



«Беневенто» – Бриньоли, Летициа, Гимсити, Коста, Ди Кьяра (Гьямфи, 79), Чибса, Париджини (Бриньола, 67), Мемушай (Кода, 80), Катальди, Д'Алессандро, Пушкаш.

«Милан» – Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Борини (Абате, 60), Кессиэ, Монтоливо (Биглия, 73), Родригес, Сусо (Сапата, 87), Бонавентура, Калинич.

Предупреждения: Романьоли (24), Катальди (29), Ди Кьяра (54), Родригес (71), Кессиэ (89), Абате (90), Д'Алессандро (90).

Удаление: Романьоли (75).