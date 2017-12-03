Вратарь Беневенто забил гол на 95-й минуте, испортив дебют Гаттузо

Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли стал настоящим героем поединка против «Милана». Голкипер аутсайдера Серии А сравнял счет в матче на 5-й компенсированной минуте второго тайма. Матч закончился со счетом 2:2.
Таким образом, «Беневенто» заработал первое очко в турнирной таблице, проиграв перед этим 14 матчей в чемпионате. «Милан» на данный момент находится на 7 позиции, которая не дает команде права на участие в еврокубках.
Стоит отметить, что сегодня свой первый матч во главе «россо-нери» проводил Дженнаро Гаттузо.
«Беневенто» – «Милан» – 2:2
Голы: 0:1 – 38 Бонавентура, 1:1 – 50 Пушкаш, 1:2 – 57 Калинич, 2:2 – 90+5 Бриньоли.
«Беневенто» – Бриньоли, Летициа, Гимсити, Коста, Ди Кьяра (Гьямфи, 79), Чибса, Париджини (Бриньола, 67), Мемушай (Кода, 80), Катальди, Д'Алессандро, Пушкаш.
«Милан» – Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Борини (Абате, 60), Кессиэ, Монтоливо (Биглия, 73), Родригес, Сусо (Сапата, 87), Бонавентура, Калинич.
Предупреждения: Романьоли (24), Катальди (29), Ди Кьяра (54), Родригес (71), Кессиэ (89), Абате (90), Д'Алессандро (90).
Удаление: Романьоли (75).
Источник — Sport.ua
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