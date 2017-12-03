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18-й тур
Зирка
1:0
Сталь Каменское
03.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Зирка — Сталь — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура украинской Премьер-лиги «Зирка» — «Сталь»

  • 03.12.2017 17:11
  • 218 просмотров
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Метки
УПЛ
© УПЛ

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между кропивницкой «Зиркой» и каменской «Сталью» завершился минимальной победой хозяев:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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