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ВИДЕО ДНЯ. Болельщики Карпат слепили снеговика в центре поля

Фанаты львовского клуба воспользовались большим слоем снега на поле стадионе «Украина»

  • 03.12.2017 15:53
  • 4323 просмотров
  • 8 комментария
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Скриншот ТК Уніан
© Скриншот ТК Уніан
После перерыва матча 18-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» – «Олимпик» поле было полностью покрыто большим слоем снега.
 
 
Болельщики львовского клуба воспользовались непогодой на стадионе «Украина» и слепили снеговика в центре поля.
 
 
Отметим, что после первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:1. После перерыва арбитр поединка Катерина Монзуль решила не возобновлять игру. Матч отменен. Когда команды доиграют – пока неизвестно.

Источник — ТСН

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Комментарии
    mastter77
    online
      mastter77, 03.12.2017 15:57
    -23
    идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!
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    movkli
    online
      movkli, 03.12.2017 16:00
    +10
    mastter77, 03.12.2017 15:57
    идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!
    там лопат не было столько, итак полполя расчистить успели
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 03.12.2017 16:28
    +12
    mastter77, 03.12.2017 15:57
    идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!
    хАзяйственник объявился? Ты еще обвини фанатов, что не пришли на стадион с грейдерами
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    Глумарио
    online
    Глумарио, 03.12.2017 16:50
    +10
    mastter77, 03.12.2017 15:57
    идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!
    Подскажите, а как называется ситуация, когда идиот называет других идиотами?
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    Vladimir Shpirno
    online
      Vladimir Shpirno, 03.12.2017 17:05
    0
    Глумарио, 03.12.2017 16:50
    mastter77, 03.12.2017 15:57
    идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!

    Подскажите, а как называется ситуация, когда идиот называет других идиотами?
    Ссылка
    Vladimir Shpirno
    online
      Vladimir Shpirno, 03.12.2017 17:06
    +4
    Vladimir Shpirno, 03.12.2017 17:05
    Глумарио, 03.12.2017 16:50
    mastter77, 03.12.2017 15:57 идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!! Подскажите, а как называется ситуация, когда идиот называет других идиотами?
    долбо@б
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 03.12.2017 17:18
    +2
    mastter77, 03.12.2017 15:57
    идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!
    Ты это лучше черниговским скажи: снегопада не было, а поле все в снегу и матч никто не отменял - и так сойдет, футболисты утопчат.
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    bukin.a
    online
      bukin.a, 03.12.2017 17:50
    0
    Краiна будуеться, Слава Украiнi.
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