ВИДЕО ДНЯ. Болельщики Карпат слепили снеговика в центре поля

После перерыва матча 18-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» – «Олимпик» поле было полностью покрыто большим слоем снега.
Болельщики львовского клуба воспользовались непогодой на стадионе «Украина» и слепили снеговика в центре поля.
Отметим, что после первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:1. После перерыва арбитр поединка Катерина Монзуль решила не возобновлять игру. Матч отменен. Когда команды доиграют – пока неизвестно.
Источник — ТСН
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идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!!
Подскажите, а как называется ситуация, когда идиот называет других идиотами?
mastter77, 03.12.2017 15:57 идиоты! вместо того, чтобы помогать (раз уж повылазили на поле), дурью маялись... истинные болелы!!!! Подскажите, а как называется ситуация, когда идиот называет других идиотами?
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