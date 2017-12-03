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Евгений ШАХОВ: «В сборной заложен хороший фундамент»

В отборе на Евро-2020 команда обязана выходить из группы, уверен игрок

  • 03.12.2017 14:54
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ФК ПАОК. Евгений Шахов
© ФК ПАОК. Евгений Шахов

Футболист ПАОКа и сборной Украины по футболу Евгений Шахов подвел итоги выступления в национальной команде в уходящем году.

— Год в сборной вышел для тебя не совсем однозначным?
— Не таким, как хотелось, — все-таки команда не вышла из группы, а я играл только в контрольных матчах. Впрочем, осенью мне сложно было на что-то рассчитывать, ведь тренеры видели, какая у меня ситуация в клубе.

— Специалисты по-разному оценивают выступление национальной сборной в минувшем отборе.  Каким будет твое мнение на этот счет?
— Провалом я его точно не назову. Скорее, переходным циклом. Мы познакомились с новыми требованиями тренерского штаба, и они нам пришлись по душе. Молодежь, которая влилась в команду, набралась опыта. Понимаю болельщиков, но советовал бы им набраться терпения.

— Вы осознаете, что теперь с вас будут спрашивать уже по полной программе?
— Безусловно. Как раз об этом мы и говорили на последнем сборе перед поединком со словаками. Считаю, что в сборной заложен хороший фундамент, и теперь команда просто обязана выходить из группы.

— Где мы потеряли ключевые очки?
— Думаю, в двух матчах с исландцами. Дома обязаны были побеждать, поскольку играли намного лучше, не реализовали пенальти. А в гостях все решил гол, который нам забили с нарушением правил.

— Хорватия и Исландия попали на чемпионате мира в одну группу. У кого из них больше шансов выйти в плей-офф?
— У Аргентины (улыбается). Буду за них болеть. Хочется, чтобы в решающих поединках было как можно больше сильных команд. Правда, аргентинцы еще не знают, какие у исландцев ауты. В общем, группа там действительно интересная. Могу точно сказать, что на этом чемпионате мира сюрпризов будет достаточно.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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