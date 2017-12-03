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Защитник Черноморца получил перелом ноги в матче с Зарей

Ивице Жуничу наложили гипс после игры

  • 03.12.2017 14:30
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ФК Черноморец. Ивица Жунич
© ФК Черноморец. Ивица Жунич

Центральный защитник Черноморца Ивица Жунич получил серьезную травму в матче против Зари (1:1) в 18-м туре УПЛ.

На 60 минуте игры во время «стыка» с хавбеком гостей Артемом Громовым Жунич получил болезненный удар и вскоре был заменен на Николая Мусолитина.

После игры у хорватского легионера Черноморца сломана нога, ему наложили гипс. На протяжении месяца Жуничу запрещено двигаться и рекомендовано лежать.

Хорват стал игроком одесской команды в августе этого года. В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей без замен.

Черноморец после 18 матчей занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. Следующий матч команда Олега Дулуба сыграет против Зирки 9 декабря в 19-м туре чемпионата Украины. Эта встреча станет для одесситов заключительной в 2017 году.

Источник — Sportarena

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