Вмешалась непогода: матч между Карпатами и Олимпиком был прерван

К очному поединку «Карпаты» и «Олимпик» подошли с разным настроением и разными турнирными ориентирами. Хозяева по ходу первой части сезона пережили две смены на тренерском мостике и игру начинали на предпоследнем месте, а гости не скрывали своего желания вернуться на третью позицию, но негативный фон создавала история вчерашнего незавершенного матча дублеров (повторяться не будем – каждый уважающий себя болельщик про это знает).

Про фаворита говорить не будем, он был известен заранее, но все это красиво выглядело на бумаге. Снежные заносы во Львове вполне могли стать новым определяющим фактором. По такой погоде победным может стать любой дальний удар… Удивительно, что при не лучшей видимости соперники выбрали зеленый и синий комплекты формы.

С первых минут завязалась физически сложная борьба за каждый клочок игрового прямоугольника, было скользко, мяч уже к исходу стартовой пятиминутки стал непривычно тяжелым, а снегопад продолжался, отрезками даже усиливаясь.

На 12-й минуте после многоходовки, в которой было несколько передач в касание, Сондей выскочил на одинокого вратаря, но пробил в ближний угол, эпизод закончился только угловым. Сразу после этого момента работники стадиона активно поработали лопатами, чтобы хоть как-то обозначить разметку. «Олимпийцы» и дальше владели инициативой и наносили куда больше ударов по чужим воротам. На 21-й минуте галичане не позволили пробить Богданову, но арбитр Катерина Монзуль посчитала, что нарушения правил здесь не было, и на требования назначить пенальти не отреагировала.

Футболистам «Карпат» не откажешь в желании изменить направление игры, но большинство атак захлебывались из-за эгоизма владеющего мячом. После второй чистки линий игра выровнялась, а мяч по большей части находился в центре поля.

На 42-й минуте счет стал 1:0. Атака из глубины завершилась затяжным забегом и точным ударом Мякушко. Защитники не успели среагировать, вратарь их не подстраховал. «Олимпийцы» успели в ответ организовать навал, и Кравченко на третьей компенсированной минуте после длинной вертикальной передачи первым касанием принял мяч на грудь, а вторым пробил точно и сильно – 1:1. Вот так «Карпаты» снова не сумели впервые в нынешнем чемпионате выиграть первый тайм.

Перед началом второго тайма судейская бригада и официальные лица устроили совещание прямо на заснеженном поле. Потом Катерина Монзуль и ее напарники ушли в подтрибунное помещение, долго никакой информации не было, а снег продолжали активно чистить… Болельщики же решили вылепить снеговика. После нового совещания на поле расчистка продолжилась, но было принято решение матч не продолжать…

Сергей СЕМЕНОВ







Статистика после первого тайма.

«Карпаты» (Львов) - «Олимпик» (Донецк) - 1:1

Сергей Мякушко, 42 - Антон Кравченко, 45+3

«Карпаты»: Роман Пидкивка, Артем Федецкий, Денис Мирошниченко, Иван Лобай, Карраскаль, Олег Голодюк, Сергей Мякушко, Фернандо Тиссоне, Франсиско Ди Франко, Алексей Гуцуляк, Леонид Акулинин

«Олимпик»: Артем Кичак, Антон Кравченко, Виталий Федорив, Евгений Цимбалюк, Зураб Очигава, Андрей Богданов, Иван Сондей, Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Владимир Приемов, Станислав Беленький

Фернандо Тиссоне, 6.



Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)



Удары (в створ): 3 (1) - 8 (4)

Угловые: 2 - 2

Оффсайды: 0 - 0



КАРПАТЫ - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



