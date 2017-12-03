Юпп ХАЙНКЕС: «Я смотрю в будущее с оптимизмом»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Ганновером» (3:1) в матче Бундеслиги.

«В первом тайме дистанция между нашими линиями была слишком велика. «Ганновер» был очень хорошо организован, у нас были проблемы при их переключении из обороны в атаку. Во втором тайме мы играли уверенно, задавали ритм. Мы создали огромное количество моментов, которые не смогли реализовать.В целом считаю, что мы победили заслуженно. Мюллер после долгого перерыва снова играл. Коман тоже был две недели травмирован, Боатенг набирает форму. Все это очень позитивно, я смотрю в направлении оставшихся матчей с оптимизмом», — отметил Хайнкес.