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Юпп ХАЙНКЕС: «Я смотрю в будущее с оптимизмом»

Наставник «Баварии» доволен победой над «Ганновером» (3:1)

  • 03.12.2017 13:58
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  • 1 комментария
Метки
ФК Бавария. Юпп Хайнкес
© ФК Бавария. Юпп Хайнкес

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Ганновером» (3:1) в матче Бундеслиги.

«В первом тайме дистанция между нашими линиями была слишком велика. «Ганновер» был очень хорошо организован, у нас были проблемы при их переключении из обороны в атаку. Во втором тайме мы играли уверенно, задавали ритм. Мы создали огромное количество моментов, которые не смогли реализовать.В целом считаю, что мы победили заслуженно. Мюллер после долгого перерыва снова играл. Коман тоже был две недели травмирован, Боатенг набирает форму. Все это очень позитивно, я смотрю в направлении оставшихся матчей с оптимизмом», — отметил Хайнкес.

Источник — ФК Бавария

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Комментарии
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 03.12.2017 15:43
    +1
    В Германии не приживаются иностранные тренеры. Ни Гвардиола, ни Анчелотти ничем себя не проявили. Как только вернули Хайнкеса, опять всё стало зашибись. Опять можно выигрывать Лигу чемпионов.
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