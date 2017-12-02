Арсенал — Манчестер Юнайтед — 1:3. Видеобзор матча

Суркис лучше заплати налоги. Армия станет сильней - меньше детей останутся сиротами!

че за обзор в духе комуняк??? а где эпизод когда витя снес кобина в штрафной??????????))))))))))...

странно что юра не ходит в форме шлюхтаря.. не порядок.. товарищи...))))