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15-й тур
Арсенал
1:3
Ман Юнайтед
02.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Манчестер Юнайтед — 1:3. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

  • 02.12.2017 22:24
  • 811 просмотров
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Метки
Getty Images. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
© Getty Images. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

В поединке Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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