Шальке Евгения Коноплянки не смог удержать победу над Кельном

В матче четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги «Шальке» предстоял домашний поединок против «Кельна». Что сказать, если и существует эпитет, способный описать всю плачевность ситуации, в которой оказалась гостевая команда перед этим поединком, то это никак иначе как «катастрофа». Череда неудачных результатов привела к тому, что после тринадцати матчей в активе команды Штегера всего лишь 4(!) забитых мяча (и это при 25 пропущенных). Добавим к этому переполненный список травмированных игроков и получим ужасающую картину. В "Шальке" ситуация, конечно, иная. "Кобальтовые" готовятся к матчу в хорошем настроении и с шикарным «послевкусием», оставленным дерби — невероятная ничья (4:4) в прошлом туре.

Подобный контраст не мог не оставить отпечатка в игре обеих команд. И первый тайм оказался подтверждением этому предположению. «Шальке» уверенно забрал контроль за ходом игры в свои руки, ничего не позволив сделать сопернику в атаке. Более того, команда Тедеско преуспела еще и в наступательных действиях. Наиболее часто звучала фамилия Коноплянки, буквально каждая атака хозяева проходила при непосредственном участии украинца. Евгений был активен на своем левом фланге, постоянно снабжая мячом партнеров и не стеснялся брать игру в свои руки и самостоятельно наносить удары по воротам, вот только с точностью бы что-то сделать и выглядело бы, ну, просто восхитительно!

Гол, забитый под занавес тайма, также не обошелся без непосредственного участия Жени. Майер заметил рывок Калиджури и отпасовал тому на ход, мяч, после рикошета от головы нашего с Вами соотечественника все-таки попал по назначению. Однако бить самостоятельно игрок «Шальке» не стал, поделившись этой возможностью с Бургшталлером, который такие моменты не привык расходовать впустую. 1:0 — уверенное преимущество хозяев по игре воплотилось в изменениях на табло.

А вот вторая половина началась с «холодного душа» для подопечных Тедеско. Гирасси оказался самым расторопным после подачи со штрафного и протолкнул мяч мимо Фарманна. И это уже ничья – 1:1. Казалось, что этот момент поставил игроков «Шальке» в тупик – уж больно долго они отходили от факта пропущенного гола. Но, пара удачных замен, в ходе которых, к сожалению для украинского болельщика, под реформаторскую руку тренера попал и Евгений Коноплянка, принесла свои плоды. Появившиеся на поле Горетцка и Эмболо неплохо вписались в игровую модель своей команды и швейцарец уже, спустя несколько минут, самолично поучаствовал в голе, который забил Харит. Таким образом, хозяева вышли вперед во второй раз в поединке.

Как бы ни принижали достоинство «Кельна» футбольные эксперты всех мастей перед поединком, надо отдать должное этой команде – задатки характера определенно имеются! Красноречивым подтверждением этому стал гол с пенальти, который был забит практически мгновенно в ответ. Наказание за нелепую игру рукой Настасича спокойно реализовал все тот же Гирасси. А на большее «кобальтовых» не хватило, да и соперник остался доволен добытым на тот момент успехом, что означало лишь одно – «Шальке» потерял очки в совсем необязательной ситуации и теперь рискует пропустить вперед себя «Боруссию» из Менхенгладбаха. Ну, а что касается гостей – необходимо дождаться рождественских каникул, возможно, там ситуация чуть более прояснится.

«Шальке» - «Кельн» - 2:2

Гвидо Бургшталлер, 35, Амин Харит, 74 - Серу Гирасси, 51, Серу Гирасси, 78 (с пенальти)

«Шальке»: Ральф Фарманн, Бастиан Ощипка, Бенжамин Стамбули, Налдо, Матия Настасич (Алессандро Шёпф, 83), Амин Харит, Евгений Коноплянка (Брель Эмболо, 69), Даниэль Калиджиури, Вестон МакКенни (Леон Горетцка, 55), Макс Майер, Гвидо Бургшталлер

«Кельн»: Тимо Хорн, Павел Ольковски, Серу Гирасси (Тим Хандверкер, 83), Фредерик Соренсен, Хорхе Мере (Янн Ойрель Биссек, 46), Яннес Хорн, Константин Рауш, Милош Йойич (Кристиан Клеменс, 73), Маттиас Леманн, Салих Озкан, Юя Осако

- Юя Осако, 31.

- Юя Осако, 93.