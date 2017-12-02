Дети героев АТО вывели на поле игроков молодежного состава Динамо

Киевское «Динамо» совместно с Федерацией футбола участников АТО продолжает всеукраинскую благотворительную акцию в поддержку воинов АТО, их семей и детей «Мой папа – герой!».

Вслед за основным составом «бело-синих» дети военнослужащих, участников АТО, в матче молодежного первенства «Динамо» – «Мариуполь» вывели на поле дублеров этих команд.

Поединок состоялся на одном из полей динамовской базы в Конча-Заспе, куда дети приехали вместе с родителями. В рамках акции для них была организована экскурсия. Ребята вместе с родителями побывали в конференц-зале, манеже, бассейне и СПА-центре. Также гости посетили зимний сад, соляную комнату и другие интересные места.

При осмотре главных достопримечательностей динамовского гостинично-тренировочного центра на разных этажах они встречали футболистов первой команды, которые готовятся к воскресному домашнему поединку с «Мариуполем». В частности, дети пообщались и сфотографировались на память с Тамашем Кадаром, Олегом Гусевым, Артемом Кравцом, Томашем Кендзерой и другими игроками.