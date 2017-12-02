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Дети героев АТО вывели на поле игроков молодежного состава Динамо

«Бело-синие» совместно с Федерацией футбола участников АТО продолжают акцию «Мій тато – герой»

  • 02.12.2017 20:46
  • 876 просмотров
  • 17 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua
Киевское «Динамо» совместно с Федерацией футбола участников АТО продолжает всеукраинскую благотворительную акцию в поддержку воинов АТО, их семей и детей «Мой папа – герой!».
 
Вслед за основным составом «бело-синих» дети военнослужащих, участников АТО, в матче молодежного первенства «Динамо» – «Мариуполь» вывели на поле дублеров этих команд.
 
 
Поединок состоялся на одном из полей динамовской базы в Конча-Заспе, куда дети приехали вместе с родителями. В рамках акции для них была организована экскурсия. Ребята вместе с родителями побывали в конференц-зале, манеже, бассейне и СПА-центре. Также гости посетили зимний сад, соляную комнату и другие интересные места.
 
 
При осмотре главных достопримечательностей динамовского гостинично-тренировочного центра на разных этажах они встречали футболистов первой команды, которые готовятся к воскресному домашнему поединку с «Мариуполем». В частности, дети пообщались и сфотографировались на память с Тамашем Кадаром, Олегом Гусевым, Артемом Кравцом, Томашем Кендзерой и другими игроками.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 02.12.2017 21:02
    +3
    Шатар собі позволить таке не може)))
    Ссылка
    airwolf77
    online
      airwolf77, 02.12.2017 21:08
    +5
    Вова Бойко, 02.12.2017 21:02
    Шатар собі позволить таке не може)))
    ні ,моторили,на таке здатні
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    willian87
    online
      willian87, 02.12.2017 21:11
    -5
    когда фифа вмешается и запретит вмешивать политику в футбол&#65311;
    Ссылка
    Pantar2
      Pantar2, 02.12.2017 21:12
    -2
    Попиарились.
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    Grzaus
      Grzaus, 02.12.2017 21:15
    -6
    Суркису надо было взять пару этих детишек с собой когда он летал к путину в москву. Посмотрели на кремль, прогулялись по красной площади...
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 02.12.2017 21:52
    +6
    Grzaus, 02.12.2017 21:15
    Суркису надо было взять пару этих детишек с собой когда он летал к путину в москву. Посмотрели на кремль, прогулялись по красной площади...
    Посмотреть фото дяди Рината с убийцами украинцев, пообщаться с лидерами финансируемого им Оплота.
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.12.2017 22:00
    +6
    willian87, 02.12.2017 21:11
    когда фифа вмешается и запретит вмешивать политику в футбол&amp;#65311;
    первый разорванный пукан детектет
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.12.2017 22:00
    +4
    willian87, 02.12.2017 21:11
    когда фифа вмешается и запретит вмешивать политику в футбол&amp;#65311;
    первый разорванный пукан детектет
    Ссылка
    olgorl
    online
      olgorl, 02.12.2017 22:19
    0
    Вова Бойко, 02.12.2017 21:02
    Шатар собі позволить таке не може)))
    Кто тооборудование для госпиталей покупает, а кто то футболкии вышиванки патриотические носит. Каждый помогает фронту как может. Можно деньги перечислять, даже из зарубежныхклубов. Главное объедениться и между собой не сраться.
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    Arius.
      Arius., 02.12.2017 22:23
    +1
    В Мариуполе нужно было пиарится, а так сцанная покузуха!
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.12.2017 22:37
    -4
    Arius., 02.12.2017 22:23
    В Мариуполе нужно было пиарится, а так сцанная покузуха!

    Ты аватаркой ошибся
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    udman11
      udman11, 02.12.2017 22:47
    0
    А кто решает кто Герой АТО? Сколько семей погибших даже денег не получают, а эти занимаются ерундой.. Пусть каждый занимается своим делом, а не лезет везде.
    Ссылка
    udman11
      udman11, 02.12.2017 22:47
    +1
    А кто решает кто Герой АТО? Сколько семей погибших даже денег не получают, а эти занимаются ерундой.. Пусть каждый занимается своим делом, а не лезет везде.
    Ссылка
    Leha Zhuk
      Leha Zhuk, 02.12.2017 22:56
    -1
    udman11, 02.12.2017 22:47
    А кто решает кто Герой АТО? Сколько семей погибших даже денег не получают, а эти занимаются ерундой.. Пусть каждый занимается своим делом, а не лезет везде.
    Тоді сиди мовча
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 02.12.2017 23:06
    +1
    udman11, 02.12.2017 22:47
    А кто решает кто Герой АТО? Сколько семей погибших даже денег не получают, а эти занимаются ерундой.. Пусть каждый занимается своим делом, а не лезет везде.
    Не ты решаешь, это 100%.
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 02.12.2017 23:19
    -1
    Порошенко Луценко Аваков и Пашинский, все "герои" АТО
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    Palych1
    online
      Palych1, 02.12.2017 23:53
    0
    Суркис лучше заплати налоги. Армия станет сильней - меньше детей останутся сиротами!
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