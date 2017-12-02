Юрий ВИРТ: «В первом тайме у нас были шансы, хотя и немного»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:
– Сегодня было много голевых возможностей. Наверное, победа «горняков» заслуженна: они играли интереснее и создали большое количество моментов – в некоторых случаях нам повезло, где-то выручил Бандура. Чтобы добиться положительного результата, нужно забивать. В первом тайме у нас были шансы, хотя и немного, и мы их не использовали. В принципе, результат закономерен. Поздравляю «Шахтер» и желаю ему добыть как минимум очко в матче с «Манчестер Сити».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-А во втором?
-Позвонил Ахметов ,и сказал но но но.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.