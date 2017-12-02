Юрий ВИРТ: «В первом тайме у нас были шансы, хотя и немного»

пеналь кротів у ворота Вереса - лівий. Фол Іщенко був ДО лінії штрафної.

че за обзор в духе комуняк??? а где эпизод когда витя снес кобина в штрафной??????????))))))))))...

странно что юра не ходит в форме шлюхтаря.. не порядок.. товарищи...))))