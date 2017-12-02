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Юрий ВИРТ: «В первом тайме у нас были шансы, хотя и немного»

«Шахтер» – «Верес» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера ровенчан

  • 02.12.2017 20:28
  • 255 просмотров
  • 1 комментария
Метки
shakhtar.com, Юрий Вирт
© shakhtar.com, Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:

– Сегодня было много голевых возможностей. Наверное, победа «горняков» заслуженна: они играли интереснее и создали большое количество моментов – в некоторых случаях нам повезло, где-то выручил Бандура. Чтобы добиться положительного результата, нужно забивать. В первом тайме у нас были шансы, хотя и немного, и мы их не использовали. В принципе, результат закономерен. Поздравляю «Шахтер» и желаю ему добыть как минимум очко в матче с «Манчестер Сити». 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 02.12.2017 21:42
    -1
    -В первом тайме у нас были шансы, хотя и немного.
    -А во втором?
    -Позвонил Ахметов ,и сказал но но но.
    Ссылка
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