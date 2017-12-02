Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василь КОБІН: «Вітя Коваленко ледве мені ногу не зламав»

Захисник «Вереса» прокоментував поразку від «Шахтаря»

  • 02.12.2017 20:21
  • 1962 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ворскла. Василий Кобин
© ФК Ворскла. Василий Кобин
Гравець рівненського «Вереса» Василь Кобін прокоментував поразку в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького «Шахтаря» (0:2).
 
– Було два різні матчі. Сьогодні грала основа, більш досвідчені гравці, тому була інша гра. «Шахтар» сильна команда, тому у нас було завдання здобути очко.
 
– Прокоментуй епізод з твоїм падінням у штрафному майданчику.
– Вітя (Коваленко – авт.) ледве мені ногу не зламав, а так все нормально.
 
– Після пенальті гра змінилася?
– «Шахтар» добре грає на контратаках, він міг забити 3,4,5,10,15. У нас же були напівмоменти.
 
– Як було грати проти колишніх одноклубників?
– Це все мої друзі, можна сказати, брати. Приємно проти них грати.

Источник — ФК Верес

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Олег Сытник
    online
      Олег Сытник, 02.12.2017 20:36
    +5
    Вася, посмотри момент, когда эмоции улягутся. Мож тогда поймешь, кто кому ногу чуть не оторвал?
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 02.12.2017 21:54
    -1
    Олег Сытник, 02.12.2017 20:36
    Вася, посмотри момент, когда эмоции улягутся. Мож тогда поймешь, кто кому ногу чуть не оторвал?
    Да вот я тоже хочу глянуть. А этот эпизод "случайно" не попал в обзор ахметовского канала.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.