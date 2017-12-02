Василь КОБІН: «Вітя Коваленко ледве мені ногу не зламав»

Гравець рівненського «Вереса» Василь Кобін прокоментував поразку в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького «Шахтаря» (0:2).
– Було два різні матчі. Сьогодні грала основа, більш досвідчені гравці, тому була інша гра. «Шахтар» сильна команда, тому у нас було завдання здобути очко.
– Прокоментуй епізод з твоїм падінням у штрафному майданчику.
– Вітя (Коваленко – авт.) ледве мені ногу не зламав, а так все нормально.
– Після пенальті гра змінилася?
– «Шахтар» добре грає на контратаках, він міг забити 3,4,5,10,15. У нас же були напівмоменти.
– Як було грати проти колишніх одноклубників?
– Це все мої друзі, можна сказати, брати. Приємно проти них грати.
Источник — ФК Верес
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