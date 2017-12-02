Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал на Эмирейтс

Перед пятнадцатым туром сегодняшних соперников в турнирной таблице разделяли четыре очка. Для «Юнайтед», забуксовавшего после бодрого старта в чемпионате, любая осечка может значить еще более увеличивающийся отрыв от земляков из «Сити». Тем более, лондонский «Челси», одолевший несколькими часами ранее «Ньюкасл», по набранным очкам догнал команду Жозе Моуринью. После поражения в Лондоне «красные дьяволы» одержали три победы, но вопросов после них не убавилось. Не без труда справившись с «Брайтоном», манкунианцы при счете 3:0 в свою пользу чуть не позволили отыграться «Уотфорду».



«Арсенал» же демонстрирует весьма уверенную игру в последнее время. Перед противостоянием с «Юнайтед» лондонцы в трех матчах забили восемь голов и при этом сохранили «сухими» свои ворота. На домашнем поле «канониры» демонстрируют завидную уверенность, и ранее в текущем первенстве еще ни одной команде не удалось увезти очки с «Эмирейтс». Под вопросом было участие в сегодняшней встрече Александра Ляказетта, который получил повреждение в поединке с «Хаддерсфилдом». Однако, лучший бомбардир «канониров» таки появился на поле.







Первые минуты матча остались за манкунианцами, и такая активность сразу принесла результат. Воспользовавшись передачей Погба, из правого угла штрафной «Арсенала» Антонио Валенсия точно пробил под голкипером. Подопечные Арсена Венгера побежали отыгрываться, но высокий прессинг «красных дьяволов» заставил вновь ошибиться хозяев поля. Футболисты «Манчестера» перехватили мяч возле штрафной «Арсенала», и элегантную передачу в исполнении Марсьяля точным ударом воплотил в гол Джессе Лингард.







О способности команд Жозе Моуринью играть на удержание счета говорить излишне, поэтому такая фора соперников выглядела для «канониров» катастрофой. Приходить в себя у хозяев поля времени не было, и подопечные Венгера активно начали искать слабые места в обороне «Юнайтед». Манкунианцы не без труда сдерживали быстрые атаки оппонентов, а где-то им откровенно благоволила Фортуна.



Сократить отставание в счете вполне мог Ляказетт, который бил с линии вратарской – мяч от голкипера отлетел в перекладину. К слову, о голкипере. Давид де Хеа сегодня действовал просто блестяще. До перерыва он справился с ударами Бельерина и Колашинаца, а также среагировал на срезку от Лукаку. В последние минуты тайма игра проходила чуть ли не в штрафной «Манчестера», но гости выстояли.







В начале второго тайма «канониры» продолжили наседать на штрафную «Ман Юнайтед» и сумели организовать результативную атаку. После скидки в исполнении Рамзи Ляказетт с линии вратарской вколотил мяч в сетку. Сразу же после взятия ворот «Арсеналом» манкунианцы могли восстановить статус-кво, но Лингард не реализовал выход один на один с Чехом. А затем вновь наступила очередь демонстрировать свое мастерство де Хеа. Отбив опасный удар Ляказетта, голкипер, уже находившийся в лежачем положении, ногой отбил добивание Санчеса.







Во втором тайме «Манчестер» атаковал немного, но пытался это делать максимально эффективно. В середине второй половины встречи Погба справа ворвался в штрафную, обыграл Кошельны и сделал прострел на Лингарда, который отправил мяч в ворота. А через 10 минут автор двух голевых передач вынужденно покинул поле. Погба очень грубо сыграл против Бельерина, наступив на ногу игроку «Арсенала», и арбитр достал красную карточку.







Удаление Погба дало шанс «канонирам» побороться за спасение матча. Однако, подопечные Моуринью стали действовать еще внимательней возле своей штрафной. Да и де Хеа на последнем рубеже выглядел шикарно. Последнюю возможность для взятия ворот не использовал Рамзи, который из центра штрафной пробил слишком неточно. В итоге, «Арсенал» потерпел первое поражение на своем поле в текущем сезоне, а «Манчестер Юнайтед» продолжил погоню за лидирующим «Сити».



Фото - Getty Images





Английская Премьер-лига. 15-й тур.

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3 (0:2) Александр Ляказетт, 49 - Антонио Валенсия, 4, Джессе Лингард, 11, Джессе Лингард, 63 «Арсенал»: Петр Чех, Лоран Кошельны, Начо Монреал, Эктор Бельерин, Аарон Рамзи, Месут Озил, Шкодран Мустафи (Алекс Ивоби, 15), Александр Ляказетт, Алексис Санчес, Гранит Джака (Дэниэл Уэлбек, 70), Сеад Колашинац (Оливье Жиру, 76) «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Джессе Лингард (Маттео Дармиан, 76), Антони Марсьяль (Андер Эррера, 67), Антонио Валенсия, Неманья Матич, Поль Погба, Эшли Янг (Маркус Рэшфорд, 90+3), Ромелу Лукаку Эктор Бельерин, 73. Лоран Кошельны, 87. Алексис Санчес, 89. - Маркос Рохо, 58. Андер Эррера, 89. - Поль Погба, 74 - грубая игра.



Арбитр: Андре Марринер



Удары (в створ): 20 (13) - 5 (4)

Угловые: 12 - 1

Оффсайды: 3 - 0



Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия)



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