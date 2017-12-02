Тащи забил шестой мяч за Дуйсбург

Украинский хавбек немецкого «Дуйсбурга» Борис Тащи забил в матче второй Бундеслиги против «Гройтера» (2:0).
Бывший футболист «Штутгарта» и одесского «Черноморца» отметился голом на 44-й минуте, установив окончательный счет в поединке.
24-летний полузащитник вышел в старте и на 82-й минуте был заменен.
Отметим, что в этом сезоне Тащи забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. «Дуйсбург» занимает седьмое место в чемпионате.
Источник — Sport.ua
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