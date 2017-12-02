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Тащи забил шестой мяч за Дуйсбург

24-летний украинский хавбек отметился голом на 44-й минуте матча второй Бундеслиги против «Гройтера»

  • 02.12.2017 20:10
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ФК Дуйсбург. Борис Тащи
© ФК Дуйсбург. Борис Тащи
Украинский хавбек немецкого «Дуйсбурга» Борис Тащи забил в матче второй Бундеслиги против «Гройтера» (2:0).
 
Бывший футболист «Штутгарта» и одесского «Черноморца» отметился голом на 44-й минуте, установив окончательный счет в поединке.
 
 
24-летний полузащитник вышел в старте и на 82-й минуте был заменен.
 
Отметим, что в этом сезоне Тащи забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. «Дуйсбург» занимает седьмое место в чемпионате.

Источник — Sport.ua

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