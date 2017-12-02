Юрий ВИРТ: «Судя по повтору, пенальти был. Шахтер заслуженно выиграл»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился эмоциями после поражения в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:2).
«Тяжело что-то сказать. Ребята говорят, что пенальти не было. Скорее всего, он был, судя по повтору. Но не в пенальти дело, «Шахтер» заслуженно выиграл. Забили два гола и могли забить еще. Были моменты и у нас. Думаю, болельщикам игра понравилась. По самоотдаче претензий у меня нет. Было много моментов, когда Бандура выручал, или же удача была на нашей стороне. Сейчас будем готовиться к западному дерби. Реализация у нас хромает, не хватает мастерства. Надо над этим работать, – сказал Вирт.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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Осталось только в кротовской форме выйти.
Гра була але Шахтар грав сильніше, тому і переміг.Воно й не дивно адже ШД чемпіон України і грає в ЛЧ.
-какой новій лексус?
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