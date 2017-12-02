Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий ВИРТ: «Судя по повтору, пенальти был. Шахтер заслуженно выиграл»

Наставник «Вереса» прокомментировал поражение от «горняков»

  • 02.12.2017 19:55
  • 1061 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Верес. Юрий Вирт
© ФК Верес. Юрий Вирт
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился эмоциями после поражения в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:2).
 
«Тяжело что-то сказать. Ребята говорят, что пенальти не было. Скорее всего, он был, судя по повтору. Но не в пенальти дело, «Шахтер» заслуженно выиграл. Забили два гола и могли забить еще. Были моменты и у нас. Думаю, болельщикам игра понравилась. По самоотдаче претензий у меня нет. Было много моментов, когда Бандура выручал, или же удача была на нашей стороне. Сейчас будем готовиться к западному дерби. Реализация у нас хромает, не хватает мастерства. Надо над этим работать, – сказал Вирт.
 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 02.12.2017 19:59
    -7
    юра говори о своей команде.. а то аж противно...
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.12.2017 20:05
    -2
    александр ковтун, 02.12.2017 19:59
    юра говори о своей команде.. а то аж противно...

    Осталось только в кротовской форме выйти.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 02.12.2017 20:08
    +1
    він виходив
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 02.12.2017 20:14
    -1
    Юра таке відчуття що ти здаєш матчі шахтарю! Чому не граєте з таким антузіазмом як проти динамо??? Ти говорив що в суботу ьуде гра! Де вона??????"
    Ссылка
    Олег Сытник
    online
      Олег Сытник, 02.12.2017 20:22
    +1
    А предположить, что просто Шахтер сильнее играет, вопитания не позволяе?))))
    Ссылка
    silverland1988
    online
      silverland1988, 02.12.2017 21:02
    +1
    Вова Бойко, 02.12.2017 20:14
    Юра таке відчуття що ти здаєш матчі шахтарю! Чому не граєте з таким антузіазмом як проти динамо??? Ти говорив що в суботу ьуде гра! Де вона??????"

    Гра була але Шахтар грав сильніше, тому і переміг.Воно й не дивно адже ШД чемпіон України і грає в ЛЧ.
    Ссылка
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 02.12.2017 21:39
    +1
    -а новій лексус?
    -какой новій лексус?
    ..............................
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 02.12.2017 22:57
    0
    Сьогодні шахтар на класі обіграв верес.З чим їх і вітаю.А вересу росту в атаці!Бо браку ппц скільки,Морозенко два рази в 100% моментах тупо не влучає у м'яч.Так не можна....а так команда симпатичного виглядає)Успіхів тобі верес!!
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 02.12.2017 23:40
    0
    шахта играет лучше динамо это факт..( фан динамо) но зачем покупать матчи при этом?????????????????
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.