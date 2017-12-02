Паулу ФОНСЕКА: «Был стопроцентный пенальти, я просматривал повтор»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:0).

«Это был стопроцентный пенальти, я просматривал повтор. Игра была сложной, мы играли с организованной командой. После первого гола их команда открылась, у нас появились еще моменты. Почему «Шахтер» не проводит ротацию? Чемпионат – наша главная цель, поэтому мы на него бросаем основные силы. Я сегодня принял такое решение по составу.

Первым таймом я доволен. Сложно создавать голевые моменты, когда соперник хорошо организован в обороне. Но у нас были 3-4 момента в первом тайме. Я доволен игрой всех ребят. Надеемся, что Тайсон и Бутко как можно скорее восстановятся к «Манчестер Сити». Мы будем следить за их подготовкой и оценим, смогут ли они сыграть. Подготовка к «МанСити» будет обычной, как и всегда.

Мы отлично провели два поединка с «Вересом». Я и предыдущей игрой был доволен, а этой – вдвойне. Команда отлично показала себя в обороне. И мы играли не с кем-нибудь, а с сильной командой, которая хорошо показывает себя в чемпионате, – сказал Фонсека.