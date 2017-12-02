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Паулу ФОНСЕКА: «Был стопроцентный пенальти, я просматривал повтор»

Наставник «Шахтера» поделился впечатлениями от победы над «Вересом»

  • 02.12.2017 19:39
  • 1404 просмотров
  • 14 комментария
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shakhtar.com. Паулу Фонсека
© shakhtar.com. Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:0).

«Это был стопроцентный пенальти, я просматривал повтор. Игра была сложной, мы играли с организованной командой. После первого гола их команда открылась, у нас появились еще моменты. Почему «Шахтер» не проводит ротацию? Чемпионат – наша главная цель, поэтому мы на него бросаем основные силы. Я сегодня принял такое решение по составу.

Первым таймом я доволен. Сложно создавать голевые моменты, когда соперник хорошо организован в обороне. Но у нас были 3-4 момента в первом тайме. Я доволен игрой всех ребят. Надеемся, что Тайсон и Бутко как можно скорее восстановятся к «Манчестер Сити». Мы будем следить за их подготовкой и оценим, смогут ли они сыграть. Подготовка к «МанСити» будет обычной, как и всегда.

Мы отлично провели два поединка с «Вересом». Я и предыдущей игрой был доволен, а этой – вдвойне. Команда отлично показала себя в обороне. И мы играли не с кем-нибудь, а с сильной командой, которая хорошо показывает себя в чемпионате, – сказал Фонсека.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    heroyam
    online
      heroyam, 02.12.2017 19:46
    +2
    все по делу
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.12.2017 19:55
    -6
    Как против таких недомерков играть в футбол, оно ведь в пупок дышит нормальному игроку. Так можно и раздавить нечаянно.
    Ссылка
    Олег Сытник
    online
      Олег Сытник, 02.12.2017 19:56
    +3
    heroyam, 02.12.2017 19:46
    все по делу

    Я тоже считаю, что чистый.. И Вирт так считает. Но то не авторитеты для некоторых, судя по тому, с каким упорством минусуют)))))
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    grifon
    online
      grifon, 02.12.2017 20:04
    -2
    так він у шахті, голкіпером колись був
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    frankov1
    online
      frankov1, 02.12.2017 20:31
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Footballboy, 02.12.2017 19:55
    Как против таких недомерков играть в футбол, оно ведь в пупок дышит нормальному игроку. Так можно и раздавить нечаянно.
    Ну так расскажи это недомерку Месси,а то он бедный играет и не знает что нормальный игрок должен быть дылдой.
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.12.2017 20:36
    -2
    frankov1, 02.12.2017 20:31

    Ну так расскажи это недомерку Месси,а то он бедный играет и не знает что нормальный игрок должен быть дылдой.

    Когда на поле выходит Бернар о Месси не вспоминают.
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.12.2017 20:39
    -3
    д
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    dushelyub
    online
      dushelyub, 02.12.2017 20:49
    +2
    Задолбал уже своим нытьем пенальти-непенальти. Историки футбола расскажите ему не столь далекое прошлое когда за 80 игр подряд в ворота Шахтера не поставили ни одного пенальти.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 02.12.2017 21:11
    +2
    А были времена, когда в ворота нашего "великого" голубого клуба не ставили пенальти в течении 3 -х лет и засчитывали голы, когда мяч на пол-метра не долетал до линии ворот.
    Ссылка
    dushelyub
    online
      dushelyub, 02.12.2017 21:17
    -2
    Игорь Петров, 02.12.2017 21:11
    А были времена, когда в ворота нашего "великого" голубого клуба не ставили пенальти в течении 3 -х лет и засчитывали голы, когда мяч на пол-метра не долетал до линии ворот.
    Шо ты такое куришь, аж завидно.
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    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 02.12.2017 21:25
    +1
    А затем в одной известной футбольной передачи электронным способом пытались доказать что мяч -таки побывал за линией ворот, в народе он получил название "электронный гол" от "динамо".
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 02.12.2017 23:06
    +1
    grifon, 02.12.2017 20:04
    так він у шахті, голкіпером колись був
    Так, а ще Рибка - голкіпером в Динамо був, але якщо він "допінгіст", то тільки Шахтаря... )))
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 02.12.2017 23:08
    +1
    grifon, 02.12.2017 20:04
    так він у шахті, голкіпером колись був
    Ще давай будем усім казати про Реброва, гравця Шахтаря (що теж було колись)...
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    lisbvv
    online
      lisbvv, 02.12.2017 23:09
    -2
    Фонческу
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