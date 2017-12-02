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18-й тур
Шахтер Д
2:0
Верес
02.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Верес — 2:0 Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» — «Верес»

  • 02.12.2017 19:25
  • 2420 просмотров
  • 5 комментария
Метки
twitter.com/fcshakhtar. «Шахтер» — «Верес»
© twitter.com/fcshakhtar. «Шахтер» — «Верес»

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом» завершился победой «горняков»:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Zheka Kapustin
      Zheka Kapustin, 02.12.2017 19:51
    +2
    Вася в своем репертуаре)) Нет чтоб играть,- так он с судьями трындит..
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 02.12.2017 20:21
    -1
    кто там трындел что судья игру сделал??Шахтер по делу победил и закройте рты злопыхатели и ненавистники!!!
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    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 02.12.2017 20:46
    +1
    А Юра Вірт такий щасливий після матчу був! Фон Секу облобизав, як рідного, поздоровив, як годиться однокласнику, спитав, чине мало п'ять сухарів за дві гри... Тільки що футболку Шахтаря не надів, як свого часу Бойко.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 02.12.2017 23:43
    0
    странно что юра не ходит в форме шлюхтаря.. не порядок.. товарищи...))))
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 02.12.2017 23:52
    0
    че за обзор в духе комуняк??? а где эпизод когда витя снес кобина в штрафной??????????)))))))))) ох и наперсточники ... детский сад.....
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