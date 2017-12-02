Паулу ФОНСЕКА: «Мы начинаем думать о Манчестер Сити лишь сейчас»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Добрый вечер. Отличная победа! Мы серьезно подошли к игре и были компетентны в своих действиях. Встретились с хорошо организованным соперником. «Верес» – замечательная команда. Гости не давали нам пространства для атак в первом тайме, и тем не менее мы имели три-четыре явных голевых момента. На протяжении всего матча прекрасно оборонялись. Во втором тайме после нашего гола ровенчане чуть раскрылись, а мы находили все больше зон, создавали шансы и еще один использовали. Хочу напомнить, что нам противостоял коллектив, пропустивший меньше всех. В двух поединках удалось забить им шесть раз и надежно сыграть у своих ворот.

– Насколько повлияло то, что между встречами Кубка и чемпионата вы остались в Харькове?

– Мы решили так поступить из-за небольшого количества дней между матчами. Избавили футболистов от дополнительных перелетов и переездов, чтобы не было усталости.

– В Кубке вышел Хочолава, а сегодня – Ордец. Это был своего рода тест перед Лигой чемпионов, или у вас нет сомнений по данной позиции накануне поединка с «Манчестер Сити»?

– Нет, не тест. Я выпускаю тех, кто, на мой взгляд, лучше справится в конкретном матче. Еще не принял решения по составу на «Манчестер Сити» – мы начинаем думать о нем лишь сейчас. После травм восстанавливаются Тайсон и Бутко – посмотрим, смогут ли они принять участие. До этой минуты я был полностью сконцентрирован на встрече с «Вересом».