Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
18-й тур
Шахтер Д
2:0
Верес
02.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Мы начинаем думать о Манчестер Сити лишь сейчас»

«Шахтер» – «Верес» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 02.12.2017 20:19
  • 423 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Добрый вечер. Отличная победа! Мы серьезно подошли к игре и были компетентны в своих действиях. Встретились с хорошо организованным соперником. «Верес» – замечательная команда. Гости не давали нам пространства для атак в первом тайме, и тем не менее мы имели три-четыре явных голевых момента. На протяжении всего матча прекрасно оборонялись. Во втором тайме после нашего гола ровенчане чуть раскрылись, а мы находили все больше зон, создавали шансы и еще один использовали. Хочу напомнить, что нам противостоял коллектив, пропустивший меньше всех. В двух поединках удалось забить им шесть раз и надежно сыграть у своих ворот.
 
– Насколько повлияло то, что между встречами Кубка и чемпионата вы остались в Харькове?
– Мы решили так поступить из-за небольшого количества дней между матчами. Избавили футболистов от дополнительных перелетов и переездов, чтобы не было усталости.
 
– В Кубке вышел Хочолава, а сегодня – Ордец. Это был своего рода тест перед Лигой чемпионов, или у вас нет сомнений по данной позиции накануне поединка с «Манчестер Сити»?
– Нет, не тест. Я выпускаю тех, кто, на мой взгляд, лучше справится в конкретном матче. Еще не принял решения по составу на «Манчестер Сити» – мы начинаем думать о нем лишь сейчас. После травм восстанавливаются Тайсон и Бутко – посмотрим, смогут ли они принять участие. До этой минуты я был полностью сконцентрирован на встрече с «Вересом».

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.