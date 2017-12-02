Тренер Исландии – об Аргентине: Скаут говорил только про их 10 номера

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон в шутливой форме прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЧМ-2018.
«У нас есть шансы в матчах против всех соперников по группе, но самые небольшие – против Аргентины, не скажу точную цифру. Если покажем хороший футбол, то сможем противостоять им.
Я уже общался с нашим скаутом. Он рассказал мне только про их десятого номера (Лионель Мессии - прим.)», – сказал Хадльгримссон.
Напомним, в группу D кроме Исландии и Аргентины также попали Хорватия и Нигерия.
Источник — As.com
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