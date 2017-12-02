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Тренер Исландии – об Аргентине: Скаут говорил только про их 10 номера

Хеймир Хадльгримссон оценил результаты жеребьевки группового раунда ЧМ-2018

  • 02.12.2017 11:09
  • 261 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Хеймир Хадльгримссон (второй слева)
© Getty Images. Хеймир Хадльгримссон (второй слева)

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон в шутливой форме прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЧМ-2018.

«У нас есть шансы в матчах против всех соперников по группе, но самые небольшие – против Аргентины, не скажу точную цифру. Если покажем хороший футбол, то сможем противостоять им.

Я уже общался с нашим скаутом. Он рассказал мне только про их десятого номера (Лионель Мессии - прим.)», – сказал Хадльгримссон.

Напомним, в группу D кроме Исландии и Аргентины также попали Хорватия и Нигерия.

Источник — As.com

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 02.12.2017 11:52
    0
    скаут тебя обманул, там еще 9-ка и 11-ка ниче так игрочки))))
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