Тренер Исландии – об Аргентине: Скаут говорил только про их 10 номера

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон в шутливой форме прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЧМ-2018.

«У нас есть шансы в матчах против всех соперников по группе, но самые небольшие – против Аргентины, не скажу точную цифру. Если покажем хороший футбол, то сможем противостоять им.

Я уже общался с нашим скаутом. Он рассказал мне только про их десятого номера (Лионель Мессии - прим.)», – сказал Хадльгримссон.

Напомним, в группу D кроме Исландии и Аргентины также попали Хорватия и Нигерия.