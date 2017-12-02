СТЕПАНЕНКО: «Было два серьезных разговора после неудачных матчей»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о подготовке к игре с «Вересом».



«Сейчас у нас важные игры как в чемпионате, так и Лиге чемпионов. Каждый матч как последний. Надо хорошо восстанавливаться и готовиться, чтобы на поле отдавать себя на 100% и добиваться хорошего результата.



Мы прекрасно понимаем, что «Верес» отдаст все силы на чемпионат. У них свои задачи, об этом открыто сказал Юрий Вирт. Знаем, что «Верес» тоже остался готовиться в Харькове. Ожидаю тяжелой игры. Надо оставить на поле все силы, чтобы добиться победы.



Состоялось два серьезных разговора после неудачных матчей в чемпионате. Все прекрасно понимают: надо выигрывать чемпионат, чтобы играть напрямую в Лиге чемпионов. Все друг от друга зависит. Нужно одинаково настраиваться как на чемпионат, так и на Лигу чемпионов. Мы поговорили, думаю, кубковый матч показал наш настрой», – сказал Степаненко.