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Ротань травмировал колено на тренировке

Не исключено, что в этом году полузащитник «Славии» уже не сыграет

  • 02.12.2017 10:27
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ФФУ. Руслан Ротань
© ФФУ. Руслан Ротань

Капитан сборной Украины Руслан Ротань может досрочно завершить сезон. В четырех последних играх его фамилия отсутствовала в протоколе «Славии» по причине травмы.

«На одной из тренировок Руслан получил повреждение в столкновении с партнером по команде. Врачи диагностировали ушиб боковой связки колена. Шансы на участие Ротаня в поединке Лиги Европы против казахстанской Астаны расцениваются, как 50 на 50», — сказал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, представляющий интересы Ротаня.

Напомним, что в последнем туре группового раунда ЛЕ чехам достаточно не проиграть на своем поле, чтобы выйти в плей-офф. В текущем сезоне Русла Ротань сыграл 5 поединков в ерокубках, но 4 из них пришлись на матчи квалификационных раундов.

Источник — zbirna.com

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