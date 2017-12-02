Ротань травмировал колено на тренировке

Капитан сборной Украины Руслан Ротань может досрочно завершить сезон. В четырех последних играх его фамилия отсутствовала в протоколе «Славии» по причине травмы.



«На одной из тренировок Руслан получил повреждение в столкновении с партнером по команде. Врачи диагностировали ушиб боковой связки колена. Шансы на участие Ротаня в поединке Лиги Европы против казахстанской Астаны расцениваются, как 50 на 50», — сказал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, представляющий интересы Ротаня.



Напомним, что в последнем туре группового раунда ЛЕ чехам достаточно не проиграть на своем поле, чтобы выйти в плей-офф. В текущем сезоне Русла Ротань сыграл 5 поединков в ерокубках, но 4 из них пришлись на матчи квалификационных раундов.