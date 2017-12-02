Рустам ХУДЖАМОВ: «Легко нам точно в Киеве не будет»

Голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо».



«Разумеется, мы ожидаем тяжелой игры. Легко нам точно не будет в Киеве, особенно, в свете всех этих ситуаций, связанных с первым кругом... Повторюсь, ожидаем непростого матча. Пока что каких-то конкретных акцентов на игре «Динамо» еще не делали, у нас впереди еще теория. Но, есть общее понимание — мы смотрим все игры киевлян в чемпионате, смотрим обзоры.



«Динамо» в последнее время по-разному проводит первый и второй таймы? Понимаете, «Динамо» все равно остается командой, которая может быть опасной на протяжении всей игры. Да, они могут провести разные таймы, но мы не настраиваемся на это. Мы понимаем, что опасность может прийти в любую секунду и к этому нужно быть готовыми.



Добавлю, что недавняя победа над «Ворсклой» в четвертьфинале Кубка Украины придала нам позитивных эмоций. Для нас это непростой противник: два раза они обыграли нас в чемпионате. Тогда для них мяч такой зашел... рикошет небольшой, счастье, можно сказать. Но, в любом случае, команда для нас неудобная. Соответственно, нам было вдвойне приятней обыграть полтавчан на их поле, тем более, что это была волевая победа», — сказал Худжамов.

Напомним, матч 7-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо» не состоялся из-за неявки киевлян.